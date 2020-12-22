Заемщики банка "Аркада" подали заявления о реструктуризации долга по ипотечному кредиту

Уже более 190 заемщиков АО АКБ "АРКАДА" выразили желание воспользоваться программой реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц, внедренной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Эта программа позволяет заемщикам, имеющим кредит, обеспеченный ипотекой – домом, квартирой или иной недвижимостью – выполнить свои обязательства перед банком на условиях более выгодных, чем те, которые предусмотрены его кредитным договором. Воспользовавшись ею, должник имеет возможность значительно снизить финансовую нагрузку и сохранить свою положительную кредитную историю.

Фонд приглашает и других добросовестных заемщиков банка "АРКАДА", которые имеют ипотечный кредит и заботятся о своей репутации, принять участие в программе реструктуризации и использовать предоставленные им возможности. Ведь это существенно облегчит должнику выполнения взятых на себя обязательств. Больше о преимуществах и условиях программы реструктуризации можно узнать на сайте Фонда в разделе "Позичальникам", а также по ссылке.

Напомним, что воспользоваться условиями реструктуризации могут все физические лица – заемщики банков, которые ликвидируются Фондом, в том числе клиенты банка "АРКАДА", которые имеют задолженность по кредитным договорам, обеспеченными ипотекой.

Заемщики банка "АРКАДА" могут узнать о состоянии кредитной задолженности, о возможности и условиях реструктуризации в отделении банка, расположенного по адресу ул. Ольгинская, 3, г. Киев. Консультацию по вопросам реструктуризации можно также получить, позвонив на "Горячую линию" Фонда гарантирования вкладов": 0-800-308-108 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины), (044) 333-36-55 (согласно тарифам оператора) и банка "АРКАДА": + 380 (044) 254-22-22.