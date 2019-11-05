Гончарук презентует проект госбюджета на 2020 год: трансляция

Сегодня, 5 ноября, премьер Алексей Гончарук представляет на заседании Кабинета министров обновленный проект госбюджета на 2020 год.
Ранее LIGA.net собрала ключевые показатели проекта-2020 - посмотрите.
Именно этот вариант документа, о котором расскажет сегодня Гончарук, правительство будет рекомендовать Раде принять во втором чтении. В интервью Экономправде министр финансов Оксана Маркарова заявила, что ко второму чтению проект-2020 "будет существенно изменен".
Смотрите инфографику: Основные показатели госбюджета-2020