Гончарук презентует проект госбюджета на 2020 год: трансляция

Сегодня, 5 ноября, премьер Алексей Гончарук представляет на заседании Кабинета министров обновленный проект госбюджета на 2020 год.

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Именно этот вариант документа, о котором расскажет сегодня Гончарук, правительство будет рекомендовать Раде принять во втором чтении. В интервью Экономправде министр финансов Оксана Маркарова заявила, что ко второму чтению проект-2020 "будет существенно изменен".

18 октября Рада приняла правки к госбюджету-2019 в первом чтении и решила рассмотреть проект во втором по сокращенной процедуре. В тот же день первое чтение прошел и проект госбюджета-2020 год, а 3 ноября последний приняли на внеочередном заседании Кабмина.

Смотрите инфографику: Основные показатели госбюджета-2020