Гончарук презентует проект госбюджета на 2020 год: трансляция

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Расходы в проекте-2020 запланированы на уровне 1,17 трлн грн, дефицит же выставлен следующий - 2,09% от ВВП

Сегодня, 5 ноября, премьер Алексей Гончарук представляет на заседании Кабинета министров обновленный проект госбюджета на 2020 год.

Ранее LIGA.net собрала ключевые показатели проекта-2020 - посмотрите.

Именно этот вариант документа, о котором расскажет сегодня Гончарук, правительство будет рекомендовать Раде принять во втором чтении. В интервью Экономправде министр финансов Оксана Маркарова заявила, что ко второму чтению проект-2020 "будет существенно изменен".

  • 18 октября Рада приняла правки к госбюджету-2019 в первом чтении и решила рассмотреть проект во втором по сокращенной процедуре. В тот же день первое чтение прошел и проект госбюджета-2020 год, а 3 ноября последний приняли на внеочередном заседании Кабмина.

Смотрите инфографику: Основные показатели госбюджета-2020

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Теги: бюджет
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