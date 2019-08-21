В Швейцарии работает самый большой в мире электросамосвал: видео

В Швейцарии местная компания Kunh Schweiz AG разработала самый большой в мире электросамосвал eDumper, который является модернизированной версией Komatsu HD605-7. Снаряженная масса грузовика с грузом - 110 тонн; за раз он может перевезти 60 тонн породы, пишет сайт ZME Science.

Длина грузовика - 9 м, ширина - 4,2 м, высота - такая же.

Самосвал оборудован батареями на 600 кВт/ч общим весом около 4,5 тонн. При торможении аккумуляторы частично заряжаются.

Источник пишет, что за год предотвращается загрязнение атмосферы более чем 1300 тоннами углекислого газа.

Эти машины уже работают на тамошних карьерах.

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Видео: KUHN SCHWEIZ AG