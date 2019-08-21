В Швейцарии работает самый большой в мире электросамосвал: видео

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По данным разработчиков, электродвигатель вместе с рекуперативным торможением позволяет сэкономить до 50 000 тонн дизтоплива в год на одном eDumper

В Швейцарии местная компания Kunh Schweiz AG разработала самый большой в мире электросамосвал eDumper, который является модернизированной версией Komatsu HD605-7. Снаряженная масса грузовика с грузом - 110 тонн; за раз он может перевезти 60 тонн породы, пишет сайт ZME Science.

Длина грузовика - 9 м, ширина - 4,2 м, высота - такая же.

Самосвал оборудован батареями на 600 кВт/ч общим весом около 4,5 тонн. При торможении аккумуляторы частично заряжаются.

Источник пишет, что за год предотвращается загрязнение атмосферы более чем 1300 тоннами углекислого газа.

Эти машины уже работают на тамошних карьерах.

  • В начале июля 2019 года первый электроспорткар Volkswagen ID.R установил рекорд скорости: Ромэн Дюма преодолел 1,86 км за 39,9 с.
  • В апреле 2019 года швейцарский стартап Innolith разработал батареи с неорганическим электролитом для использования в электрокарах.

Видео: KUHN SCHWEIZ AG

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Теги: электрокар, eDumper, самосвал
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