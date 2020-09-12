Алгоритм вызова скорой помощи в Украине изменится в 2021 году – Степанов

От категории, которую присвоят вызову, будет зависеть скорость приезда скорой

В 2021 году в скорой помощи изменится алгоритм работы: вызовы разделят на категории, скорые смогут приезжать на вызов из других областей. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам министра, будут введены четыре категории вызовов: критические, экстренные, неотложные и непрофильные. Это будет напрямую влиять на время приезда скорой. Если вызов критический, скорая должна быть на месте мгновенно, подчеркнул Степанов.

Также в 2021 году будет введено понятие экстерриториальности на границах областей: на вызов должна будет приехать скорая, которая находится ближе к пациенту, даже если она из другого региона.

Будут четко определены маршруты для скорых, в какое медицинское учреждение нужно везти больного в зависимости от его состояния, добавил Степанов.

Степанов отметил, что если сейчас в нормы времени укладываются 31% выездов, то в 2021 году планируется довести этот показатель до 60%, в 2022 – до 75%, в 2023 – до 85%.

В июле о планах разделить вызовы скорых на категории рассказывала заместитель Степанова Ирина Садовяк.

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Денис Юдин

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