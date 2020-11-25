На правах спонсорства

Крупнейшая украинская сеть спортклубов Sport Life проводит "Черную пятницу" и предлагает своим клиентам удвоить количество спорта, здоровья и заботы о себе. Предложение работает по формуле "бери 1 год – получай 2": групповые занятия, тренажерный зал, бассейн, спа, бани и прочие сервисы – все эти сервисы, входящие в абонемент, автоматически продлеваются еще на год.

Таким образом, посетители получают возможность посещать спортклубы Sport Life в течение двух лет, заплатив всего за год.

С помощью этой акции, Sport Life хочет донести до украинцев необходимость позаботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких, особенно в нынешней непростой ситуации.

Как уже неоднократно объясняли врачи, лучший способ борьбы с коронавирусом – это сильный иммунитет, который вырабатывается исключительно благодаря регулярной физической активности, сбалансированному питанию и здоровому сну. Крепкий иммунитет помогает и противостоять болезни, и восстанавливаться тем, кто ее уже перенес.

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