Биологами обнаружены нейроны-виновники негативных эмоций от боли

Группа ученых из Стэнфордского университета (США) провела ряд тестов и установила, что в мозге мышей есть нейроны, которые вызывают неприятные эмоции в ответ на болевые раздражители. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на материал в журнале Science.

Исследователи доказали наличие нервных клеток, которые придают болевым ощущениям негативную эмоциональную окраску.

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Несмотря на то, что нервы и выявляют болевые раздражители, эта информация не несет эмоционального характера, пока не достигнет мозга, отметил одного из авторов работы Грегори Шеррер.

В рамках экспериментов ученые наблюдали реакции на болевые стимулы мышей после попадания на них капли горячей воды (температура не наносила серьезных увечий, но вызывала боль). Они заметили группу нейронов, которые вели себя более активно в периоды болевых ощущений.

Чтобы убедиться, что эти клетки вели себя активно именно во время болевых ощущений, а не эмоций в целом, ученые напоили мышей подслащенной водой и вновь замерили активность нейронов - реакции не последовало.

Последний эксперимент провели с блокированием работы целевых нейронов в мозгу мышей. Их поместили в контейнер, где были три отсека - с низкой, высокой и нормальной температурой. Мыши из контрольной группы сразу определили безопасную зону и находились в ней, а те, нервные клетки которых "отключены", продолжали одергивать лапы, но передвигались по всей платформе.

В дальнейшем специалисты намерены найти те же нейроны у человека, что в будущем помогло бы бороться с неприятными ощущениями от хронической боли.

Ранее сообщалось, что ученым удалось идентифицировать молекулы, которые переносят сигналы боли и зуда в организме