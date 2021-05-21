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Будьте здоровы с iHerb. Что купить, как заказать и получить товар P

21.05.2021, 14:00
Будьте здоровы с iHerb. Что купить, как заказать и получить товар - Фото

На правах рекламы

Социальные сети, онлайн-медиа и телевидение с каждым годом все чаще освещают тему здорового образа жизни.

Физическая активность, сбалансированный рацион, качественный сон, соблюдение правил гигиены и регулярные медобследования – это залог хорошего самочувствия и общего благополучия.

Кроме того, для поддержания здоровья нам необходим набор витаминов и минералов, которые укрепляют иммунитет (витамин C, цинк), улучшают состояние кожи (витамин А), волос (витамин Е), мышц (железо) и костей (кальций), а также работу внутренних органов (магний) и уменьшают риск хронических заболеваний.

Однако не все витамины и минералы можно получить из рациона. Именно поэтому после индивидуального обследования врачи советуют витаминно-минеральные добавки, которые можно найти на сайте компании iHerb.

Почему следует заказывать на iHerb

"IHerb не имеет границ", – написано на сайте. Ведь это мировой лидер продаж натуральных продуктов.

Среди главных преимуществ компании:

  • Широкий ассортимент продуктов от всемирно известных брендов.

  • Работа без подписки.

  • Каждый товар сопровождается правдивыми отзывами реальных пользователей.

  • Вся продукция качественная и соответствует сроку годности. Потому что хранится на складах с системами климат-контроля.

  • Все данные клиента на 100% конфиденциальны. С августа 2018 года iHerb – одна из американских компаний, выполняющих требования Европейского регламента по защите персональных данных (GDPR).

  • Круглосуточная работа службы поддержки в чатах на сайте и по телефону, указанному на сайте.

  • Наличие промокодов и скидок. Например, до конца мая вы можете получить скидку -20% с промокодом SHOPAPP, заказывая продукцию через мобильное приложение iHerb Условия – по ссылке.

Кроме этого, компания поддерживает экологический вектор движения и разумное использование ресурсов.

Что купить на iHerb

На сайте iHerb можно заказать не только витаминно-минеральные добавки, но и спортивное питание, уходовую и декоративную косметику, органические продукты питания (кофе, мука, подсластители, специи и чаи), а также бытовые товары.

Родители найдут необходимые средства ухода для детей и полезную пищу для малышей и беременных. Владельцы питомцев могут выбрать корм, витамины или средства ухода для своих животных.

Самые популярные продукты на iHerb среди украинцев:

  • Омега-3 (рыбий жир) – полиненасыщенные жирные кислоты. Они необходимы для качественного ощущение сытости, снижение уровня холестерина, противовоспалительного действия и увеличение уровня энергии. Потребление Омега-3 положительно влияет на половые гормоны, которые имеют жировое происхождения.

  • Витамин D – залог здоровья костей, зубов и мышц. Он регулирует количество кальция в организме и способствует его усвоению. Дефицит витамина может привести к мышечной слабости у взрослых и заболеваний костей у детей. Витамин D активирует иммунитет, контролирует повышение кровяного давления и улучшает чувствительность к инсулину.

  • Пробиотики пополняют запас полезных бактерий в кишечнике, способствуют пищеварению и избежанию таких заболеваний, как язвенный колит, диарея и даже мигрень. Их можно добавлять в рацион не только взрослых, но и детей и пожилых людей.

  • Коллаген – тип белка, из которого состоят мышцы, кости и сухожилия. Он также богат аминокислотами, которых не хватает людям с безглютеновым и безлактозным рационами. Его рекомендуют принимать для улучшения состояния кожи, волос, нормализации работы кишечника и уменьшения целлюлита.

  • Витамин С (аскорбиновая кислота) необходим для выработки коллагена и защиты кожи от загрязнения и ультрафиолетовых лучей. Он также способствует снижению давления, усвоению железа и защите памяти в процессе старения. Его главная функция – укрепление иммунитета. Ведь витамин С способствует выработке белых кровяных клеток (лимфоцитов и фагоцитов), которые помогают защитить организм от инфекции.

  • Мультивитамины – это комплекс витаминов и минералов, которые необходимы для здоровья детей и взрослых. Дефицит железа поражает более 25% людей во всем мире, йода – треть населения мира, витамина В12 – 80-90% вегетарианцев и веганов, а также 20% людей пожилого возраста, а витамин А – 44-50% дошкольников. Мультивитамины помогают уменьшить риск дефицита микронутриентов.

  • Цинк необходим для правильного роста и поддержания организма. Ведь он укрепляет иммунитет, ускоряет заживление ран и лечит простуды. Дефицит цинка может привести к ослаблению иммунитета. Обзор семи исследований показал, что 80-92 мг цинка в день может уменьшить продолжительность обычной простуды до 33%.

Максимальную пользу от перечисленных продуктов можно получить только при условии разумного потребления. Поэтому прежде чем сделать заказ на iHerb, проконсультируйтесь со своим врачом и определите необходимую суточную дозу именно для вас.

Как сделать и получить заказ

Процесс заказа на iHerb такой же легкий и быстрый, как и на локальных украинских сайтах. Анкета для заказа русскоязычная.

После окончания процедуры вы получите электронное письмо с подтверждением заказа. Позже компания отправит вам на электронную почту: трекинг-номер посылки и ссылку для ее отслеживания.

Все товары iHerb отправляются воздушным транспортом со складов, расположенных в США. Срок доставки в Украину сервисами Новая Почта и Meest – до 7 дней. Заказывая товар от 40 $ – доставка бесплатная.

Заказ можно получить как в пункте выдачи и почтоматах, так и курьером. Цены на доставку зависят от сервиса.

Во избежание недоразумений внимательно проверяйте адрес при оформлении заказа.

 

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