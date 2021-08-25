UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Что такое ПЦР-тест на COVID-19 и как его сделать в Киеве? P

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 16:17
Что такое ПЦР-тест на COVID-19 и как его сделать в Киеве? - Фото
вирус, медик, медицина, больница, тест, вакцина (скриншот из видео Vice.com)3

На правах рекламы

Лабораторный тест, основанный на методе полимеразной цепной реакции, признан золотым стандартом диагностики многих заболеваний, которые вызываются бактериями, вирусами, паразитами. Успешно применяется это исследование и как тест на коронавирус SARS-CoV-2.

Чувствительность ПЦР-анализа — 100%. Выявляет вирус в организме с первого дня заражения.

В чем суть метода?

ПЦР относится к категории молекулярных (генетических) тестов. Для его проведения у пациента берут мазок из носа или ротовой полости.

Полученный биологический материал проверяют на наличие вирусной РНК. Исследование способно выявить геном даже в небольших по объему образцах, а также подтвердить факт инфицирования на ранней стадии, когда концентрация вируса в биоматериале еще невысока.

Кому нужно сделать тест ПЦР на коронавирус?

Исследование методом ПЦР необходимо пройти людям, которые:

  1. Несколько дней подряд отмечают у себя повышенную температуру тела и затрудненное дыхание, страдают от сухого кашля и боли в груди, быстро устают. Потеряли чувство вкуса, обоняние.
  2. Попали в больницу с диагнозом пневмонии.
  3. Старше 60 лет и заметили у себя признаки ОРВИ.
  4. Контактировали с больными ковидом.
  5. Через несколько дней планируют отправиться в зарубежную поездку. Если одним из условий въезда на территорию страны назначения является наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус.
  6. На протяжении последних 14 дней вернулись из-за рубежа сами или контактировали с такими людьми.

Также сдать тест на COVID-19 имеет смысл каждому, кто проходил лечение или провел 2 недели в самоизоляции: чтобы удостовериться, что вируса в организме больше нет.

Надо ли как-то готовиться к процедуре?

Тем, кто уже записался в лабораторию, начать подготовку нужно как минимум за сутки. Необходимо отказаться от:

  • Использования любых препаратов для лечения горла и носа за 12 часов до анализа.
  • Употребления спиртных напитков — за сутки до процедуры.
  • Курения — минимум за 4 часа до забора биоматериала.
  • Еды и употребления любых напитков — за 2 часа до анализа. Если беспокоит сильная жажда, разрешено выпить немного негазированной воды, но не позднее 30 минут до теста.

В день тестирования нельзя пользоваться средствами гигиены ротовой полости: зубной пастой, ополаскивателями, освежителями дыхания (включая жевательную резинку).

Как долго ждать ответа?

Обычно тесты коронавирус подтверждают или опровергают через 12-24 часа после взятия мазка. Если пациенту нужно получить ответ срочно, исследование может быть выполнено в течение 7 часов. Но такая услуга стоит дороже.

Может ли результат оказаться ошибочным?

Ошибка может произойти, если пациент не выдержал условия подготовки к тестированию, лаборант нарушил  порядок забора материала или методику исследования.

ПЦР-тест будет отрицательным, если его провести через 2-3 недели после заражения, поскольку за это время большинство больных выздоравливают. А переболел человек ковидом или нет, этот анализ не показывает.

В редких случаях ПЦР может оказаться ложноотрицательным: если у пациента взяли крайне мало биологического материала, а концентрация SARS-CoV-2 в его организме в это время была слишком низкой.

Куда записаться на диагностику?

В современной лаборатории "Медилабс" могут сдать тест на коронавирус в Киеве жители и гости столицы. Результат выдается на бланке международного образца с QR-кодом. При необходимости можно бесплатно заказать перевод справки на английский язык.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
COVID-19 пцр-тест
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 