На правах рекламы

Лабораторный тест, основанный на методе полимеразной цепной реакции, признан золотым стандартом диагностики многих заболеваний, которые вызываются бактериями, вирусами, паразитами. Успешно применяется это исследование и как тест на коронавирус SARS-CoV-2.

Чувствительность ПЦР-анализа — 100%. Выявляет вирус в организме с первого дня заражения.

В чем суть метода?

ПЦР относится к категории молекулярных (генетических) тестов. Для его проведения у пациента берут мазок из носа или ротовой полости.

Полученный биологический материал проверяют на наличие вирусной РНК. Исследование способно выявить геном даже в небольших по объему образцах, а также подтвердить факт инфицирования на ранней стадии, когда концентрация вируса в биоматериале еще невысока.

Кому нужно сделать тест ПЦР на коронавирус?

Исследование методом ПЦР необходимо пройти людям, которые:

Несколько дней подряд отмечают у себя повышенную температуру тела и затрудненное дыхание, страдают от сухого кашля и боли в груди, быстро устают. Потеряли чувство вкуса, обоняние. Попали в больницу с диагнозом пневмонии. Старше 60 лет и заметили у себя признаки ОРВИ. Контактировали с больными ковидом. Через несколько дней планируют отправиться в зарубежную поездку. Если одним из условий въезда на территорию страны назначения является наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус. На протяжении последних 14 дней вернулись из-за рубежа сами или контактировали с такими людьми.

Также сдать тест на COVID-19 имеет смысл каждому, кто проходил лечение или провел 2 недели в самоизоляции: чтобы удостовериться, что вируса в организме больше нет.

Надо ли как-то готовиться к процедуре?

Тем, кто уже записался в лабораторию, начать подготовку нужно как минимум за сутки. Необходимо отказаться от:

Использования любых препаратов для лечения горла и носа за 12 часов до анализа.

Употребления спиртных напитков — за сутки до процедуры.

Курения — минимум за 4 часа до забора биоматериала.

Еды и употребления любых напитков — за 2 часа до анализа. Если беспокоит сильная жажда, разрешено выпить немного негазированной воды, но не позднее 30 минут до теста.

В день тестирования нельзя пользоваться средствами гигиены ротовой полости: зубной пастой, ополаскивателями, освежителями дыхания (включая жевательную резинку).

Как долго ждать ответа?

Обычно тесты коронавирус подтверждают или опровергают через 12-24 часа после взятия мазка. Если пациенту нужно получить ответ срочно, исследование может быть выполнено в течение 7 часов. Но такая услуга стоит дороже.

Может ли результат оказаться ошибочным?

Ошибка может произойти, если пациент не выдержал условия подготовки к тестированию, лаборант нарушил порядок забора материала или методику исследования.

ПЦР-тест будет отрицательным, если его провести через 2-3 недели после заражения, поскольку за это время большинство больных выздоравливают. А переболел человек ковидом или нет, этот анализ не показывает.

В редких случаях ПЦР может оказаться ложноотрицательным: если у пациента взяли крайне мало биологического материала, а концентрация SARS-CoV-2 в его организме в это время была слишком низкой.

Куда записаться на диагностику?

В современной лаборатории "Медилабс" могут сдать тест на коронавирус в Киеве жители и гости столицы. Результат выдается на бланке международного образца с QR-кодом. При необходимости можно бесплатно заказать перевод справки на английский язык.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.