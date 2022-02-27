UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ФИФА запретила России выступать с флагом и принимать матчи из-за вторжения в Украину

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 21:42
ФИФА запретила России выступать с флагом и принимать матчи из-за вторжения в Украину - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Международная федерация футбола (ФИФА) накладывает ряд ограничений на Россию из-за ее вторжения в Украину. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Теперь на территории России не будут проводиться матчи сборных. Ее "домашние" матчи будут проводиться без зрителей на нейтральной территории. Российской футбольной сборной также запретят использовать название команды "Россия" – ее заменит "Футбольный союз России". Всем российским клубам запретят использовать флаг и гимн России на матчах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дополнительные меры и санкции ФИФА будут согласовываться в диалоге с УЕФА, МОК и другими организациями. Среди них – возможное отстранение от соревнований, которое могут скоро применить, если ситуация не улучшится.

В ФИФА также осудили российское вторжение в Украину и выразили солидарность со всеми пострадавшими от войны.

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол ФИФА российское вторжение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 