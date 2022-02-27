ФИФА запретила России выступать с флагом и принимать матчи из-за вторжения в Украину

Международная федерация футбола (ФИФА) накладывает ряд ограничений на Россию из-за ее вторжения в Украину. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Теперь на территории России не будут проводиться матчи сборных. Ее "домашние" матчи будут проводиться без зрителей на нейтральной территории. Российской футбольной сборной также запретят использовать название команды "Россия" – ее заменит "Футбольный союз России". Всем российским клубам запретят использовать флаг и гимн России на матчах.

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Дополнительные меры и санкции ФИФА будут согласовываться в диалоге с УЕФА, МОК и другими организациями. Среди них – возможное отстранение от соревнований, которое могут скоро применить, если ситуация не улучшится.

В ФИФА также осудили российское вторжение в Украину и выразили солидарность со всеми пострадавшими от войны.

Александр Мясищев

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