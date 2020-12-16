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В Украине впервые будут изготавливать хирургические импланты из титановых сплавов методом 3d печати.

Группа компаний "ТАС" открыла первый в Украине Центр 3D печати металлом "3D Metal Tech", который специализируется на изготовлении широкого ассортимента серийных и индивидуальных хирургических имплантатов из титанового сплава.

Технологии металлической 3D печати (альтернативное название – аддитивные технологии) позволяют изготавливать хирургические имплантаты (эндопротезы), которые ранее невозможно было выпускать другими методами из-за их сложной геометрической, ячеистой или трабекулярной структуры. До этого времени импланты такого типа украинцы могли приобрести только за границей. Из-за высокой стоимости и длительного времени ожидания, количество операций с использованием индивидуально изготовленных имплантов было незначительным даже в Киеве.

Благодаря внедрению Группой "ТАС" в производство новейших технологий в Украине теперь будут изготавливаться аддитивные импланты, которые полностью имитируют естественную структуру костной ткани, лучше воспринимаются организмом, легкие и удобные в протезировании.

Технология медицинской 3D печати уже заработала в центре "3D Metal Tech" в Киеве. На днях здесь была выпущена первая в Украине партия хирургических имплантатов с титанового сплава, изготовленная на современном 3D принтере "Concept Laser M2" от General Electric.

Приобретение этого высокотехнологичного оборудования профинансировала лизинговая компания "УЛФ-Финанс", которая входит в финансово-промышленную Группу "ТАС".

"Изучив международный опыт и учитывая мировые тренды, мы решили развивать в Украине направление металлической 3D печати, – подчеркнул председатель наблюдательного совета "УЛФ-Финанс" Александр Кощеев. – С помощью оборудования, которое используют мировые лидеры рынка медицинских эндопротезов Stryker (США) и Lima (Италия), мы планируем осваивать новые виды продукции, упрощая отечественному потребителю доступ к получению медицинских изделий, которые ранее были доступны ему только за рубежом".

А. Кощеев подчеркнул, что в состав команды "3D Metal Tech" входят высококвалифицированные инженеры с многолетним опытом работы в сфере металлической 3D печати: "Большинство сотрудников имеют научную степень кандидата или доктора наук, опыт работы за рубежом".

"Мы видим себя современным производственным предприятием, которое выполняет заказы медицинских центров эндопротезирования. Также мы помогаем украинским специалистам создавать серийные изделия для высококачественных массовых операций, более доступных по цене, – подчеркнул Ярослав Головенько, директор "3D Metal Tech. – Мы надеемся, что создание нашего Центра даст дополнительный стимул для развития новых направлений бизнеса, увеличение рабочих мест, расширение возможностей для обучения и стажировки студентов и аспирантов".

На сегодня компания "3D Metal Tech" уже подписала соглашения с ведущими разработчиками ортопедической продукции и медицинскими центрами, которые специализируются на имплантации. Цель предприятия – предоставлять медикам готовые импланты в соответствии требованиям и 3D-моделям заказчика. При необходимости специалисты "3D Metal Tech" могут адаптировать дизайн импланта под возможности аддитивных технологий (генеративный дизайн).

В будущем центр "3D Metal Tech" планирует изготавливать детали по технологии металлической 3D печати для других отраслей промышленности Украины.

Группа компаний "ТАС" – одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, которая активно инвестирует в экономику Украины. Группа основана в 1998 году и представлена ​​в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, венчурных и других проектах.

"УЛФ-Финанс" – универсальная лизинговая компания, которая входит в Группу "ТАС" и предоставляет услуги по финансированию промышленного оборудования, транспорта, сельскохозяйственной техники, легковых и грузовых авто; выступает в качестве финансового партнера крупнейших поставщиков транспорта и техники. Компания имеет сеть представительств в 18 городах Украины.

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