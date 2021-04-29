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"Инвитро" вывела COVID-диагностику на количественно новый уровень P

29.04.2021, 17:00

На правах рекламы

Тест на антитела IgG от компании Abbott Diagnostics (США), который независимая лаборатория "Инвитро" вывела на украинский рынок в апреле 2021 г., — это новый уровень COVID-диагностики. Количественно новый. Тест позволяет определить количество нейтрализующих антител после перенесенной болезни и после вакцинации вакциной, принцип действия которой основан на формировании иммунитета к S-белку SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19), в частности вакцины CoviShield/AstraZeneca. В отличие от уже привычного теста на антитела новый оценивает объективный уровень иммунного ответа.

И точность такой диагностики напрямую зависит от качества тест-системы. Исходя из этого, в "Инвитро" используют тест Abbott, откалиброванный в соответствии со стандартом ВООЗ именно для количественного определения защитных антител класса IgG к спайковому S-белку, с которым как раз и связывают основные патогенные свойства возбудителя коронавируса. Наличие таких антител в достаточном количестве является фактором, который защищает человека от развития болезни даже в случае инфицирования.

Abbott Diagnostics на сегодня является лидером COVID-диагностики. Этот статус базируется на многолетней работе в сфере изучения инфекционных заболеваний. Компания разработала первый тест на ВИЧ и создала программу глобального мониторинга мутаций этого вируса. Научные базы в более чем 160 странах мира позволяют Abbott изучать новые штаммы и оперативно адаптировать к ним свои тест-системы. Сегодня этот опыт внедряется в диагностике вируса SARS-CoV-2, который также мутирует. Технология Abbott рекомендована для использования национальными службами переливания крови в Европейском Союзе, США и других странах как самая точная диагностика инфекций.

Поэтому, когда 2010 г. в Украине открылся лабораторный комплекс "Инвитро", технология Abbott была взята как основная прежде всего для иммунохимических исследований. Следуя принципу "формировать лабораторию будущего", "Ивитро" каждые 3-5 лет проводит модернизацию своего оборудования. И если вчера флагманом был анализатор Architect, то в 2020 г. Abbott заявила о начале новой эры лабораторной диагностики и вывела на рынок следующее поколение иммунохимических анализаторов Alinity. А уже в начале 2021-го Alinity стал очередным этапом многолетнего сотрудничества Abbott Diagnostics и "Инвитро".

Это сотрудничество — объективный показатель того, что результаты исследований "Инвитро" соответствуют наивысшим стандартам лабораторной диагностики. Такой же объективный, как и новый количественный тест Abbott на антитела IgG.

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Инвитро COVID-диагностика
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