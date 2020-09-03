Компьютер и телефон посадили ваше зрение? Три причины не откладывать диагностику зрения и лечение глаз на потом

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Удалённая работа, бесконечные онлайн-включения и жизнь в обнимку с гаджетами стали в последние месяцы новой реальностью для многих украинцев. Пандемия COVID-19 изменила быт, работу и мироощущение миллионов офисных работников. Но, вместе с переменами в режиме дня и укладе жизни, те, кто работает из дому, ощутили и другие изменения – в частности, в состоянии здоровья. Являются ли лечебные учреждения в период пандемии местом с повышенным уровнем опасности заражения? Стоит ли идти к офтальмологу в карантин, или лучше подождать?

Нет, конечно же, можно подобрать очки в ближайшей оптике. Но, без надлежащего осмотра специалистами и современной диагностики, «случайными» диоптриями в красивой оправе можно только навредить. А если ваш диагноз требует продолжения ранее начатого решения, то приостанавливать его или откладывать на потом, прикрываясь пандемией, причин нет.

Идти к врачу нужно незамедлительно. Конечно, лучше, с точки зрения сервиса и компетенций, сделать это в частном медицинском центре. Флагманом среди украинских офтальмологических клиник является клиника «АЙЛАЗ». И вот три важных вопроса и ответов об обследовании и лечении органов зрения у специалистов «АЙЛАЗа».

1. Возможно ли проконсультироваться со специалистом в режиме онлайн?

Да, такой вариант общения с врачом существует. Но онлайн-общения, без очного обследования, для постановки диагноза, коррекции зрения или лечения недостаточно. Современное офтальмологическое обследование требует выполнения большого количества тестов, провести которые в «удалённом режиме» невозможно. Правильная диагностика требует живого общения с пациентом. Потому офлайн-встреча со специалистом в большинстве случаев – не желание пациента, а острая необходимость.

2. Если обнаружены опасные острые состояния, как срочно может быть проведено лечение?

Некоторые острые состояния требуют срочной операции. Откладывать их равноценно добровольной потере пациентом зрения. Ведь, например, при глаукоме или отслоении сетчатки малейшая отсрочка чревата необратимыми последствиями для глаз. В клинике «АЙЛАЗ» даже в период карантина созданы условия, при которых операцию можно выполнить незамедлительно.

3. Безопасно ли лечение в «АЙЛАЗе» во время карантина?

В любом современном медицинском учреждении чистоте и гигиене уделяется особое внимание. С момента запуска клиники «АЙЛАЗ» в медучреждении система пациентопотока устроена так, чтобы люди минимально пересекались друг с другом и двигались по кругу. Потому коронавирус и карантин внесли в работу клиники лишь незначительные коррективы.

В частности, в клинике введён обязательный масочный режим, сотрудникам и пациентам «АЙЛАЗа» теперь измеряют температуру, всем доступен антисептик для обработки рук. Кроме того, в клинике контролируют соблюдение гигиенической дистанции 1,5 м и ограничили количество сопровождающих для каждого пациента – в карантин с пациентом может войти в клинику только один сопровождающий.

При этом пациентов принимают строго по предварительной записи, что минимизирует скопление людей перед кабинетами. После каждого пациента рабочие поверхности как ранее, так и сейчас, обрабатывают антисептиком.

Но это не главное, хотя и важно! Главное – это воздух. Ведь вирус проникает к нам в организм не только при непосредственном контакте, он проникает к нам с воздухом!

Поэтому самое главное – это система очистки воздуха: то, что нельзя добавить (как термометр); то, что и является главным в безопасности пациентов.

В клинике «АЙЛАЗ» применяется уникальная система кондиционирования и воздухообмена. Эта система обеспечивает клинику стерильным и обеспыленным воздухом во все помещения!

Во всём здании воздух в помещения подаётся после предварительного обеспыливания (сначала в магнитных пылевых ловушках, затем фильтруется специальными фильтрами), затем он обеззараживается ультрафиолетом, замораживается (удаляется вся влага), после чего нагревается до 23-24 градусов и увлажняется до 25-30%. Обмен такого воздуха происходит с частотой 10 раз в час!

Более того, в операционном блоке такие фильтры работают по одному на каждый операционный зал и стерильный воздух подаётся под повышенным давлением. В каждом операционном зале установлена система ламинарных потоков, а это значит, что в поле 6 квадратных метров все постоянно находятся в атмосфере полной стерильности воздуха.

Такая система очистки и стерилизации воздуха плюс обработка поверхностей и рук позволяет максимально снизить риск инфицирования в период угрозы заражения коронавирусом, проводить и диагностику, и, при необходимости, оперировать пациентов, не ставя под угрозу ни их жизнь, ни здоровье глаз неоправданными ожиданиями «когда всё пройдёт».

Создать такие условия невозможно в приспособленном помещении (жилой дом, офисный центр и т.д.). Красивый интерьер не гарантирует нам безопасность.

Выбирая сегодня клинику для лечения, думайте о вашей безопасности, посещайте специализированные офтальмологические клиники с правильной организацией безопасности.

Больше о том, как устроена работа самой современной офтальмологической клиники страны – в видеосюжете.

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