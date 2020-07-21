Польза Климадинона Ⓡ доказана в ходе качественных клинических исследований, проведенных в ЕС и отвечающих всем критериям доказательной медицины

На правах спонсорства

После 40 лет наступает золотое время в жизни женщины: дети выросли, карьера сделана, в отношениях с любимыми и близкими – полная гармония. И даже бытовые проблемы не волнуют так остро, как раньше. Одно омрачает – наступление климакса, вызванное естественным угасанием функции яичников. Об этом почему-то не принято говорить вслух. Ложное стеснение заставляет скрывать неприятные симптомы, принимать анальгетики для устранения болей, БАДы – для ложного самоуспокоения, или тяжелые гормональные препараты для быстрого результата с серьезными побочными явлениями.

Но есть оптимальное решение – растительный негормональный лекарственный препарат Климадинон Ⓡ. Его польза доказана в ходе качественных клинических исследований, проведенных в ЕС и отвечающих всем критериям доказательной медицины, он не дает побочных явлений, а главное – не маскирует, а устраняет симптомы климакса.

Показания к применению Климадинона Ⓡ

Принимают Климадинон Ⓡ для лечения вегето-сосудистых и психоэмоциональных расстройств во время климакса, пре- и постменопаузы. Он является отличной альтернативой гормональным препаратам, поскольку имеет растительную основу. Потому не стоит бояться побочных эффектов, которые дают гормоны - проблем с лишним весом и другими тяжелыми последствиями. Натуральный негормональный растительный Климадинон Ⓡ показал свою эффективность в лечении:

• приливов;

• потливости;

• мигреней;

• расстройств сна;

• раздражительности и возбудимости;

• резких смен настроения;

• апатии и депрессии;

• повышенной утомляемости;

• снижения работоспособности.

Когда эти симптомы вызваны менопаузой, помощником становится Климадинон Ⓡ. Он легко справляется с деликатными проблемами женщин старше 40 лет, хорошо переносится и быстро встраивается в метаболизм без побочных явлений и неприятных ощущений.

Принцип действия и состав Климадинона Ⓡ

Действие лекарственного средства – это не чудо и не мистика. Оно основано на многолетних исследованиях немецкой компании Бионорика SE, которая изучает свойства лекарственных растений для гармонизации процессов женского организма.

Климадинон Ⓡ – препарат на растительной основе. Главное действующее вещество препарата - специальный экстракт корневища цимицифуги BNO 1055, который входит в рекомендацию национального консенсуса по проблемам менопаузы Украины в качестве одной из альтернатив заместительной гормональной терапии.

Секрет успешного применения цимицифуги заключается в том, что биологически активные вещества, которые содержит экстракт этого растения, нормализует обмен нейромедиаторов в центральной нервной системе, нарушенный из-за нарастающего дефицита эстрогенов. Помимо нормализации активности вегетативной нервной системы, Климадинон Ⓡ способствует улучшению жирового обмена, метаболизма в костной ткани (профилактика развития остеопороза), а также состояния кожи. Препарат не обладает характерными для эстрогенов свойствами, а только помогает организму адаптироваться к их дефициту.

Также отмечается влияние препарата на уровень серотонина, который отвечает в организме за позитивное мировосприятие. Поэтому женщина, которая принимает Климадинон Ⓡ, меньше подвержена депрессивным состояниям, апатиям и перепадам настроения.

Исследования, которые проводились среди пациентов, принимавших Климадинон Ⓡ, доказали положительный эффект препарата и устранение с его помощью негативной климактерической симптоматики.

Климадинон Ⓡ производится по концепции фитониринга. Подход гарантирует максимально высокую концентрацию биологически активных компонентов в каждой дозе препарата независимо от партии и года сбора урожая. Все растения выращены в идеальных условиях плантации, а экстракты получены специально адаптированным способом для сохранения своей ценности.

Инструкция, формы выпуска и дозировка препарата

Препарат производится в Германии более 80 лет, в его качестве не стоит сомневаться. Женщины могут выбрать одну из двух форм: капли и драже с разной дозировкой активного вещества:

1. Климадинон Ⓡ выпускается в форме капель (регистрационное свидетельство № UA/5021/02/01 от 15/09/16) и таблеток (регистрационное свидетельство № UA/5021/01/01 от 03/10/16). Принимают Климадинон Ⓡ по инструкции два раза в день, по 30 капель или 1 таблетке утром и вечером.

2. Климадинон Ⓡ Уно выпускается только в форме таблеток. Благодаря повышенному содержанию активного вещества принимают таблетки реже – один раз в день. Регистрационное свидетельство № UA/2541/01/01 від 03/03/15).

Купить препарат можно не выходя из дома на сайте liki24. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

Климадинон Ⓡ : отзывы о препарате врачей и пациентов

Отзывы врачей и пациентов подтверждают – Климадинон Ⓡ таблетки или капли – начинает действовать уже спустя несколько недель после начала приема.

Людмила Алексеевна, Киев, 46 лет: «Вроде бы морально готовилась к наступлению климакса, а первые его симптомы стали полной неожиданностью. Меня мучили приступы жара, потливость и раздражительность. Врач выписал Климадинон Ⓡ таблетки. Очень быстро неприятные симптомы отступили. После полного курса забыла о приливах и мигрени, стала спокойнее. Сейчас планирую повторить курс для закрепления результата».

Константин Григорьевич, врач-гинеколог: «После знакомства с этим немецким лекарством мой взгляд на заместительную гормональную терапию изменился. Полностью безопасный, эффективный растительный препарат легко решает проблемы менопаузы без побочных эффектов. Он не провоцирует образование лишнего веса, препятствует развитию новообразований. Я часто назначаю его пациенткам старше 40 лет для лечения и предупреждения симптомов климакса».

Немецкое качество для проблем после 40 лет

Как убедиться в том, что после климакса жизнь по-прежнему прекрасна? При первых симптомах начинать прием Климадинона Ⓡ:

• 80 лет безупречного немецкого качества;

• 20 лет на рынке Украины;

• доказанная эффективность;

• удобные формы выпуска.

Это подтверждает, что негормональный лекарственный препарат Климадинон Ⓡ создан специально для отличного самочувствия и бодрого настроения женщин в период менопаузы.

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