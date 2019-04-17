Контактные зоопарки не безопасны? Супрун выступила за их запрет

Контактній зоопарк (фото - Pixabay)

Многие животные страдают, живя в условиях контактных зоопарков, а посетители таких зверинцев рискуют подхватить опасную болезнь. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook со ссылкой на организацию по защите животных UAnimals.

Условия содержания животных. "В большинстве контактных зоопарков звери на всю жизнь лишаются выгула, пространства для прогулок и условий для нормального размножения". "Из-за этого они погибают гораздо раньше, чем если бы остались жить в естественной среде".

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Животные могут иметь психические расстройства. "От постоянного контакта с людьми, ограниченного пространства, тяжелых условий для нормальной жизни и размножения и нарушения жизненного ритма, у животных часто появляется стереотипное поведение (...) Они постоянно ходят, покачивают головой, раскачиваются из стороны в сторону, ударяясь в стенки вольера, сидят неподвижно на одном месте или даже кусают сами себя - это все признаки стресса, депрессии, скуки и психоза".

Опасность для ребенка. "Самой распространенной травмой в контактных зоопарках являются укусы и царапины от животных". "Такое "развлечение" формирует у ребенка искаженное представление о том, что животное является не более чем игрушкой в ​​руках человека. Животное не имеет возможности спрятаться, противодействовать или избежать контакта".

Распространение заболеваний. "Надо помнить, что дикие животные являются носителями большого количества заболеваний. Среди них кампилобактериоз, сальмонеллез, листериоз, бруцеллез и многие другие".

Как остановить издевательства над животными? "Не посещайте контактные зоопарки, распространяйте информацию об их вреде и присоединяйтесь к активистам, которые борются за права животных".