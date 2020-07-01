На правах спонсорства

По данным Международной диабетической федерации и Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость сахарным диабетом в мире выросла в четыре раза за последние 30—40 лет и достигла уровня пандемии XXI века. Если в 1980 году сахарным диабетом болели 108 миллионов человек, то в 2019-м это количество составляло около 463 миллионов, а к 2045 году достигнет 700 миллионов. Украина не является исключением: количество людей с диабетом растет из года в год.

Главное правило лечения сахарного диабета и предотвращения его последствий заключается в постоянном контроле уровня глюкозы, то есть сахара, в крови. Эффективны только методы диагностики, предусматривающие непрерывный мониторинг глюкозы.

Теперь в Украине люди с диабетом имеют возможность точно контролировать показатели сахара. Недавно в больницах разных регионов Украины появились системы непрерывного мониторинга iPro2. Системы мониторинга и сенсоры для украинских больниц на сумму почти 4 миллиона гривен закупила датская фармацевтическая компания Novo Nordisk. Около ста лет компания занимается лечением сахарного диабета. Все эти сто лет Novo Nordisk помогала людям с диабетом жить полноценной жизнью, имея цель победить сахарный диабет в будущем. В 2020 году компания объявила о новой стратегии социальной ответственности, в которой заявила, что намерена победить сахарный диабет. Для этого Novo Nordisk фокусируется на трех приоритетах: вкладывает в инновации и со временем стремится сделать диабет излечимым; работает над тем, чтобы обеспечить доступ к инсулинам для широкого круга пациентов; занимается профилактикой заболевания.

О закупленном оборудовании, целях компании и возможностях, которые открылись перед людьми с диабетом, говорили на пресс-конференции 25 июня.

Генеральный директор компании Novo Nordisk, Владислав Мороз подробнее рассказал о новом оборудовании и как эта инициатива пересекается с целями компаниями:

Если посмотреть новости, то создается впечатление, что в нашей системе здравоохранения сейчас существует единственная проблема — коронавирус. Я ни в коем случае не умаляю важность пандемии коронавируса, но сахарный диабет — это также пандемия, которая развилась много лет назад и сейчас набирает обороты. Мы как компания-лидер в лечении сахарного диабета, понимаем, что наша основная задача — содействовать доступу к современному лечению и методам диагностики для людей с диабетом. Именно поэтому мы ввели благотворительный проект, в рамках которого закупили специальное оборудование для постоянного мониторинга уровня глюкозы в 55 лечебных

Исследования с помощью мониторинговой системы можно делать людям с диабетом 1 и 2 типа. Система мониторинга представляет собой датчик, с которым человек должен ходить в течение шести дней под контролем врача.

Роман Власенко, человек живущий с дибетом, руководитель клуба для детей и молодежи с диабетом, рассказал о преимуществах мониторинга с точки зрения человека с диабетом:

Когда появились глюкометры, это был определенный прорыв. Однако контроль уровня сахара с помощью глюкометра — это как езда на велосипеде с закрытыми глазами. Если же говорить о системе мониторинга, это позволяет постоянно мониторить происходящее в организме. Как пользователь похожей системы могу сказать, что для меня полезной функцией стало то, что я могу прогнозировать свое состояние: если я вижу, что мой уровень сахара падает или растет, я могу вовремя принять соответствующие меры. Это увеличивает мои возможности.

Новое оборудование сможет помочь людям, живущим с диабетом, в достижении компенсации, а врачам и медицинским учреждениям — улучшить показатели заболеваемости и способствовать сокращению расходов на лечение осложнений диабета.