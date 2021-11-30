Livia или как избавиться от менструальной боли без таблеток

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На украинском рынке официально появился первый девайс для снятия менструальной боли – Livia ("Ливия"). Разработка израильской компании iPulse Medical призвана стать безопасной альтернативой медицинским препаратам – спазмолитикам и обезболивающим, которые женщины принимают для уменьшения болей во время менструации.

Livia, как заявляет производитель, совершенно безопасный девайс, который справляется с менструальной болью быстро и эффективно. Его применение, в отличие от таблеток, не вызывает побочных реакций или привыкания организма.

Устройство работает на базе запатентованной технологии блокирования боли SmartWave. Суть технологии заключается в том, что мягкие электроимпульсы, передающиеся устройством через электроды, воздействуют на нервную систему, тем самым, не позволяя ей получать сигналы о менструальной боли. Электроимпульсы передаются волнообразно и беспрерывно, с уникальной частотой. Это позволяет быстро снять менструальные спазмы и устранить дискомфорт.

Микроимпульсы стимулируют также выработку бета-эндорфинов – гормональных соединений, помогающих естественным образом снять боль и улучшить общее самочувствие.

Livia – это также стильный аксессуар компактных размеров, который всегда можно носить при себе и воспользоваться в любой необходимый момент.

Футляр с устройством и электродами легко поместится в косметичке, а заряжается прибор, как мобильный телефон.

Электроды с гипоаллергенными гелевыми наклейками крепятся на зоны очагов менструальной боли – внизу живота или на поясницу. Они незаметны под одеждой, а сам девайс работает бесшумно, создавая только легкие вибрации.

Безопасность и эффективность Livia были доказаны множеством клинических испытаний, которые проводились под наблюдением известного в мире эксперта по женскому здоровью – доктора Барри Каплана. Также эффективность работы устройства исследовала одна из ведущих глобальных компаний – TechnoStat, специализирующаяся на биостатистике и управлении данными.

Результаты показали, что Livia быстро и эффективно устраняет симптомы дисменореи: около 90% женщин разного возраста, принимавших участие в исследованиях, сообщали о полном купировании боли или о значительном снижении болевых ощущений.

Прибор Livia – единственное в мире устройство для немедикаментозного снятия менструальной боли, получившее разрешение Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Девайс также получил сертификаты СЕ (европейский сертификат соответствия) и Министерства здравоохранения Канады.

Как сообщает официальный представитель Livia в Украине, устройство уже можно приобрести у нас в стране.

Сертификат соответствия № UA0.YT.110301-21. Выдан органом по сертификации ООО "ИСЦ "ЮГТЕСТ".

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