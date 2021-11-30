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Livia или как избавиться от менструальной боли без таблеток P

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 11:00
Livia или как избавиться от менструальной боли без таблеток - Фото

На правах рекламы

На украинском рынке официально появился первый девайс для снятия менструальной боли – Livia ("Ливия"). Разработка израильской компании iPulse Medical призвана стать безопасной альтернативой медицинским препаратам – спазмолитикам и обезболивающим, которые женщины принимают для уменьшения болей во время менструации.  

Livia, как заявляет производитель, совершенно безопасный девайс, который справляется с менструальной болью быстро и эффективно. Его применение, в отличие от таблеток, не вызывает побочных реакций или привыкания организма. 

 

Livia или как избавиться от менструальной боли без таблеток

Устройство работает на базе запатентованной технологии блокирования боли SmartWave. Суть технологии заключается в том, что мягкие электроимпульсы, передающиеся устройством через электроды, воздействуют на нервную систему, тем самым, не позволяя ей получать сигналы о менструальной боли. Электроимпульсы передаются волнообразно и беспрерывно, с уникальной частотой. Это позволяет быстро снять менструальные спазмы и устранить дискомфорт.

Микроимпульсы стимулируют также выработку бета-эндорфинов – гормональных соединений, помогающих естественным образом снять боль и улучшить общее самочувствие. 

Livia – это также стильный аксессуар компактных размеров, который всегда можно носить при себе и воспользоваться в любой необходимый момент.

Livia или как избавиться от менструальной боли без таблеток

Футляр с устройством и электродами легко поместится в косметичке, а заряжается прибор, как мобильный телефон.

Электроды с гипоаллергенными гелевыми наклейками крепятся на зоны очагов менструальной боли – внизу живота или на поясницу. Они незаметны под одеждой, а сам девайс работает бесшумно, создавая только легкие вибрации.

Livia или как избавиться от менструальной боли без таблеток

Безопасность и эффективность Livia были доказаны множеством клинических испытаний, которые проводились под наблюдением известного в мире эксперта по женскому здоровью – доктора Барри Каплана. Также эффективность работы устройства исследовала одна из ведущих глобальных компаний – TechnoStat, специализирующаяся на биостатистике и управлении данными.

Результаты показали, что Livia быстро и эффективно устраняет симптомы дисменореи: около 90% женщин разного возраста, принимавших участие в исследованиях, сообщали о полном купировании боли или о значительном снижении болевых ощущений.  

Прибор Livia – единственное в мире устройство для немедикаментозного снятия менструальной боли, получившее разрешение Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Девайс также получил сертификаты СЕ (европейский сертификат соответствия) и Министерства здравоохранения Канады.   

Как сообщает официальный представитель Livia в Украине, устройство уже можно приобрести у нас в стране.

Сертификат соответствия № UA0.YT.110301-21. Выдан органом по сертификации ООО "ИСЦ "ЮГТЕСТ".

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Livia
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