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Мэр Ивано-Франковска: Городу не хватает 7 млн грн на инсулин

Мэр Ивано-Франковска: Городу не хватает 7 млн грн на инсулин - Фото
Руслан Марцинкив. Фото: скриншот из видео.
06.08.2019, 13:45

Руслан Марцинкив заявляет, что в городе живут 1143 человека, болеющих сахарным диабетом

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявляет, что городу не хватает 7 млн грн на инсулин. Об этом Марцинкив написал в Facebook.

По словам мэра города, во Франковске живут 1143 человека, болеющих сахарным диабетом: "Которым нужно примерно 1 млн грн в месяц. То есть это 12 млн грн! И это только наши горожане". 

Марцинкив заявил, что из государственного бюджета для финансирования программы Ивано-Франковску выделили 5 млн грн на год. 

"Это государственная программа, никак не могу понять, почему ее должен финансировать городской бюджет", - написал мэр Ивано-Франковска.

Марцинкив подытожил, заявив, что городские власти будут искать дополнительные средства и перераспределять их. 

Основное действие инсулина заключается в том, что он снижает концентрацию глюкозы в крови. 

Ранее стало известно, что с сентября 2019 года на лекарствах в Украине начнут появляться штрих-коды, которые позволят проверять оригинальность препаратов

Медикаменты будут иметь специальный 2D-код. Он будет наноситься при производстве лекарств, после чего данные о препарате будут заносить в единую государственную систему.

После сканирования на экране смартфона появится информация о конкретном лекарственном средстве. 

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ивано-франковск руслан марцинкив инсулин
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