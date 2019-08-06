Мэр Ивано-Франковска: Городу не хватает 7 млн грн на инсулин

Руслан Марцинкив. Фото: скриншот из видео.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявляет, что городу не хватает 7 млн грн на инсулин. Об этом Марцинкив написал в Facebook.

По словам мэра города, во Франковске живут 1143 человека, болеющих сахарным диабетом: "Которым нужно примерно 1 млн грн в месяц. То есть это 12 млн грн! И это только наши горожане".

Марцинкив заявил, что из государственного бюджета для финансирования программы Ивано-Франковску выделили 5 млн грн на год.

"Это государственная программа, никак не могу понять, почему ее должен финансировать городской бюджет", - написал мэр Ивано-Франковска.

Марцинкив подытожил, заявив, что городские власти будут искать дополнительные средства и перераспределять их.

Основное действие инсулина заключается в том, что он снижает концентрацию глюкозы в крови.

Ранее стало известно, что с сентября 2019 года на лекарствах в Украине начнут появляться штрих-коды, которые позволят проверять оригинальность препаратов.

Медикаменты будут иметь специальный 2D-код. Он будет наноситься при производстве лекарств, после чего данные о препарате будут заносить в единую государственную систему.

После сканирования на экране смартфона появится информация о конкретном лекарственном средстве.