На час остановили сердце: в Украине провели уникальную операцию

Иллюстративное фото (Минздрав Украины)

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В Виннице, в условиях штучного кровообращения, кардиохирурги заменили поврежденный аортальный клапан механическим

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16 октября киевские и винницкие кардиохирурги провели уникальную операцию по замене аортального клапана: сердце 62-летнего жителя Жмеринского района около часа оставалось "выключенным" - врачи работали в условиях штучного кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

У пациента во время планового осмотра выявили стеноз аортального клапана (сужение отверстия аорты за счет сращивания створок ее клапана, что препятствует нормальному току крови из левого желудочка в аорту). В этой связи было принято решение заменить поврежденный клапан на штучный механический.

Операция прошла в Винницком региональном клиническом лечебно-диагностическом центре сердечно-сосудистой патологии под руководством Андрея Руснака из Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

Также отмечается, что проведение такой сложной операции было бы невозможным без высокотехнологичного оборудования, приобретенного общими усилиями Всемирного банка и Минздрава Украины.

Сейчас жизни пациента ничего не угрожает; он проходит курс послеоперационной реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Институте сердца Минздрава Украины провели уникальную операцию - пересадили пациенту механическое сердце.