Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.01.2019, 15:20

Нехватка фтора вызывает кариес. Как пополнить его запас - Супрун

Нехватка фтора вызывает кариес. Как пополнить его запас - Супрун - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Питьевая вода является основным источником фтора

Реклама
Реклама

Нехватка фтора в организме может повлиять на состояние костей и вызвать кариес, потому необходимо пополнять его запас в организме. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Каждое утро или вечер, когда мы чистим зубы, они усваивают фтор (если паста с его содержанием). Этот микроэлемент - один из ключевых факторов устойчивости нашей зубной эмали к развитию кариеса. Чем меньше фтора, то более уязвимы зубы к порче. Также он влияет на прочность костей", - заявила она, отметив, что и его избыток может быть вредным, например, вызывать флюороз у детей.

Реклама

По словам Супрун, питьевая вода является основным источником фтора. Нормальное количество этого элемента в составе воды 0,8-1 мг/л. Но в разных областях Украины вода по разному насыщена фтором:

  • Фтор отсутствует или его количество слишком низкое: Закарпатская, Ивано-Франковская, Черниговская, Львовская, Волынская, Ровенская;
  • Пониженное содержание фтора: Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, АР Крым;
  • Нормальное содержание фтора: Сумская, Черниговская, Харьковская, Луганская, Черкасская;
    Повышенное содержание фтора: Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая.

В некоторых странах воду фторируют, что безопасно для здоровья и помогает повысить уровень фтора в организме. Иногда фторируют еду (в Германии, Франции, Австрии и Швейцарии фторируют кухонную соль, а в Чили, Таиланде и Великобритании - молоко), что не является достаточно эффективным, так как с едой в организм попадает мало фтора.

Больше всего фтора содержится в морепродуктах, в чае и продуктах, которые изготавливаются с помощью фторированной воды.

Супрун дала советы, как повысить количество фтора в организме:

  • при заказе воды необходимо уточнить у поставщика о содержании в ней фтора;
  • если в воде или еде недостаточно фтора, необходимо покупать средства гигиены для ротовой полости, которые содержат
  • фтор, однако необходимо посоветоваться с врачом;
  • содержание фтора в зубной пасте должно быть указано на упаковке, для взрослого рекомендуется брать с содержанием не менее 1350 ppm, а для детей ниже;
  • если зубы имеют повышенную чувствительность, использование средств гигиены для ротовой полости с содержанием фтора не рекомендуются. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: ульяна супрун, зубы, фтор, кариес
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 