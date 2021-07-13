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Сколько таких пациентов в Украине точно не известно, поскольку национальный канцер-регистр не ведет отдельный учет таких опухолей

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние годы наблюдается повышение частоты выявления нейроэндокринных опухолей (НЭО), частота которых достигла 3,65 на 100 000 населения в год.

Сколько таких пациентов в Украине точно не известно, поскольку национальный канцер-регистр не ведет отдельный учет таких опухолей.

Поиск информации и точная диагностика

Два года назад у мамы Светланы Лукьяновой диагностировали нейроэндокринную опухоль.

"Мама прошла химиотерапию, но её состояние только ухудшилось. Поэтому пришлось самостоятельно искать какую-то информацию, пациентские организации, чтобы понять, как помочь маме. Но это было сложно, ведь информации очень мало", – рассказывает Светлана.

По её словам, для пациентов с НЭО в Украине нет маршрута, как действовать, если впервые сталкиваешься с этим диагнозом. Непонятно к какому врачу можно обратиться. Лучше, чтобы это была группа врачей – кардиологов, хирургов, онкологов. Нет диагностических центров для полного и точного обследования, реагентов в лабораториях и тому подобное.

Поэтому пациент получает диагноз, когда уже есть метастазы и дальнейшее лечение сложное и дорогое, поскольку требует пожизненного приема лекарств или даже трансплантации печени.

"Сейчас для мамы каждый месяц нужен такой препарат, как ланреотид. Это препарат, который продлевает пациенту жизнь. Его цена в Украине составляет более 30 000 гривен. Принимать надо каждые 28 дней. В прошлом году не было возможности его купить вовремя, поэтому мама пропустила несколько приемов, после чего её состояние ухудшилось", – отмечает женщина.

Сейчас Светлана Лукьянова добилась, чтобы её маму включили в список пациентов, которым препарат оказывает поликлиника за средства местного бюджета. Но это единичные случаи и на то, чтобы добиться такого лечения у семьи ушел год.

Что же такое НЭО

Нейроэндокринная опухоль – это злокачественное поражение специфичных нейроэндокринных клеток организма, объясняет главный врач Института рака и член группы экспертов Министерства здравоохранения Андрей Безносенко.

Рассказывает: нейроэндокринные опухоли преимущественно локализуются в желудочно-кишечном тракте, толстой кишке, желудке, аппендиксе, иногда в легких.

Нередко заболевание сопровождается карциноидным синдромом (комплексное заболевание, которое обусловлено избыточной секрецией серотонина и других биологически активных веществ (брадикинина, простагландина). К сожалению, у всех больных симптомы развиваются только при появлении метастазов в печени).

Нейроэндокринные опухоли растут медленно и бессимптомно.

По данным медиков, в течение прошлого века количество заболеваний на нейроэндокриные опухоли увеличилась на 500%. В чем причина такого стремительного роста – пока неизвестно.

Ежегодно в мире более чем у 250 000 человек диагностируют нейроэндокринные опухоли.

Вместе с тем, сколько в Украине таких пациентов неизвестно. Причины разные: проблемы с диагностикой и со сбором статистических данных.

"Сейчас в Украине не в каждой больнице могут диагностировать это заболевание", – рассказывает Безносенко.

"Без патологической диагностики невозможно поставить правильный диагноз, – добавляет доктор медицинских наук Елена Дядик. – В Украине есть большая проблема с материально-техническим обеспечением патологоанатомических бюро, которые могли бы проводить необходимые иммуногистохимические исследования. Государство не финансирует

программы по диагностике НЭО для взрослых. Все расходы ложатся на плечи пациентов".

По её словам, у многих пациентов опухоли обнаруживают случайно.

По мнению Андрея Безносенко, в Украине необходимо создать несколько центров, которые смогут качественно диагностировать НЭО. Это будут узкоспециализированные центры, где будет все необходимое оборудование и специалисты.

Перспективы лечения нейроэндокринных опухолей в Украине

Вместе с тем медики говорят: ситуация не совсем пессимистическая. Постепенно происходят изменения, которые позволяют пациентам, получить доступ к качественному лечению.

Главный врач Института рака рассказывает, что с соответствующим лечением пациенты с нейроэндокринными опухолями могут много лет жить практически полноценной жизнью.

С начала 2021 года Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы в Украине начали закупать инновационные препараты для лечения онкологических и редких (орфанных) заболеваний по новому механизму закупок – с помощью договоров управляемого доступа (ДУД).

В начале июня Верховная Рада Украины предварительно одобрила законопроект №4662 об обеспечении возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа.

Андрей Безносенко считает, что запуск механизма ДУД облегчит доступ пациентов к инновационым методам лечения онкологических заболеваний.

Речь идет о лекарствах, стоимость которых может достигать несколько сотен тысяч гривен за курс лечения.

Главный врач Института рака подчеркивает, что процедура договоров управляемого доступа – нормальная практика в ЕС и сейчас её внедрение в Украине ждут не только производители, но также врачи и пациенты, поскольку она серьезно удешевит лечение и финансово облегчит жизнь пациентов.

Материал опубликовано при поддержке представительства "IPSEN Pharma".

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