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Прививочная кампания против гриппа: в МЦ "Инго" продлили иммунизацию P

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 11:47
Прививочная кампания против гриппа: в МЦ

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Каждый год в холодное время года в Украину приходит эпидемия гриппа. Один из самых эффективных способов защитить себя и своих близких от этой довольно коварной болезни – своевременная вакцинация.

В Медицинском центре "Инго" сделать прививку от гриппа можно французской вакциной "Ваксигрипп". Она прошла все необходимые испытания и сертифицирована в Украине. Штаммовый состав вакцины ежегодно обновляется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на текущий эпидемический сезон.

Профилактическую вакцинацию от гриппа можно проводить взрослым и детям в возрасте от 6 месяцев. Но прежде всего вакцина рекомендована тем, кто находится в зоне повышенного риска и может столкнуться с тяжелыми осложнениями от болезни, а это люди:

- пожилого возраста;

- с заболеваниями органов дыхания;

- с сердечно-сосудистыми патологиями;

- с хронической почечной недостаточностью;

- имеющие хронические нарушения метаболизма;

- с иммунодефицитными заболеваниями.

Прививка от гриппа "Ваксигрипп" защитит от вируса и значительно повысит шансы либо не заболеть, либо перенести болезнь в легкой форме. Иммунитет, который сформируется уже через 2 недели после прививки, будет активен в течение 6-7 месяцев.

Записаться на прививку можно через телеграмм-бот @mcingo_bot или позвонив в колцентр: +38 (044) 300 10 05.

В МЦ "Инго" вам сделают прививку от гриппа в комфортных условиях и без очередей.

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ИНГО грипп прививки
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