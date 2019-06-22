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22.06.2019, 17:54

Продолжительность рабочего дня влияет на риск инсульта - ученые

Продолжительность рабочего дня влияет на риск инсульта - ученые - Фото
Скорая помощь (фото - pixabay)

Исследователи изучили информацию о возрасте, курении и продолжительности рабочего дня более 143 тысяч взрослых людей

Рабочий день продолжительностью более 10 часов на протяжении минимум 50 дней в году приводит к повышенному риску инсульта. К такому выводу пришли ученые из Университета Анже и Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований, сообщает ВВС.

Исследователи изучили информацию о возрасте, курении и продолжительности рабочего дня более 143 тысяч взрослых людей.

Чуть менее трети из них работали больше 10 часов, 10% из них работали так в течение 10 и более лет. 1224 человека перенесли инсульт.

Ученые обнаружили, что люди, которые отдавали работе более 10 часов в день имели на 29% больший риск инсульта, а те, кто поступал так в течение 10 и более лет, имели на 45% больший риск.

И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, по каким признакам диагностировать у человека инсульт на ранних стадиях, поскольку он является "основной причиной смертности и инвалидности как в Украине, так и в мире". 

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Теги: исследование, работа, медицина, инсульт
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