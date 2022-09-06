Рада приняла закон, которым пугали антивакцинаторов

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник приняла 228 голосами "за" законопроект №4142 о системе общественного здоровья, против которого активно выступали противники вакцинации.

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Закон должен был ввести презумпцию согласия на вакцинацию и на законодательном уровне прописать обязательность прививок от 11 болезней вместо нынешних десяти (добавлялась пневмококковая инфекция).

Противники вакцинации проводили акции протеста через этот законопроект, а на сайте президента Украины было зарегистрировано полтора десятка петиций против его принятия, одна из которых даже набрала нужное количество голосов – 25 000.

Из-за протестов статью закона о профилактических прививках урезали в одно предложение: "Профилактические прививки с целью предотвращения заболеваний инфекционными болезнями проводятся в соответствии с календарем профилактических прививок, утверждаемым центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения".

Несмотря на это, министр здравоохранения Виктор Ляшко законом доволен.

"Шесть лет дискуссий, обсуждений, критики, неприятия, манипуляций, проплаченных акций и, наконец, имеем принятый закон", — говорится в Facebook министра.

Он заявил, что законопроект приближает Украину к европейским стандартам, а также наконец регулирует распределение функций ликвидированной восемь лет назад санитарно-эпидемиологической службы.

"Закон "О системе общественного здоровья" – это лишь первый шаг, за которым будут следовать десятки подзаконных актов, инструкций, алгоритмов, обучения и практического внедрения. Однако без его принятия как базового закона, определяющего основные принципы развития системы общественного здоровье в Украине, мы были обречены и дальше брать здоровье в долг у будущих поколений. Но с сегодняшнего дня все совсем иначе", — написал Ляшко.

Главный санитарный врач Игорь Кузин также поблагодарил Верховную Раду.

"Фактически, это революционное решение. Действующая система здравоохранения, не секрет, не идеальна, хотя, по моему убеждению, чрезвычайно устойчива, что доказала полномасштабная война. В то же время нормы законопроекта позволят интегрировать нашу систему здравоохранения в европейскую сеть в лучших ее проявлениях", — написал он в Facebook.

"Вокруг этого законопроекта существовало много мифов и предубеждений. В частности, относительно принудительной вакцинации, лишения имущества тех, кто не вакцинируется, доступа к персональным данным, уголовной ответственности за отказ проходить медицинские осмотры. Все эти "факты" не имеют под собой никакого правдивого утверждения, а использовались только противниками законопроекта для того, чтобы его не приняли", — добавил главный санврач.

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Андрій Водяний

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