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28.02.2019, 15:10

Рада внесла изменения в законы о трансплантации органов

Рада внесла изменения в законы о трансплантации органов - Фото
Трансплантация, пересадка органов (iStock)

Единая информационная система трансплантации должна заработать 1 января 2020 года

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Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №9461-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

За изменения до создания единой информационной системы проголосовал 231 депутат.

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До того как единая государственная информационная система трансплантации будет создана, для такой операции можно будет использовать информацию на бумажных носителях.

Также предусмотрено, что единая информационная система должна заработать 1 января 2020 года. 

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Теги: пересадка органов, медицина, трансплантация, органы
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