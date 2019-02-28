Рада внесла изменения в законы о трансплантации органов

Трансплантация, пересадка органов (iStock)

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №9461-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

За изменения до создания единой информационной системы проголосовал 231 депутат.

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До того как единая государственная информационная система трансплантации будет создана, для такой операции можно будет использовать информацию на бумажных носителях.

Также предусмотрено, что единая информационная система должна заработать 1 января 2020 года.

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