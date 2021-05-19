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Сахар входит в состав достаточно многих продуктов питания, поэтому необходимо контролировать не только объем употребляемых сладостей, но и практически всех пищевых изделий. Конечно, полностью отказаться от сахара нельзя, так как он в определенном количестве требуется нашему организму. Likarni.com о том, сколько можно есть сахара.

Разновидности сахара

Существует несколько видов сахара, что зависит от его происхождения, состава и технологии изготовления. Так, на территории нашей и близлежащих стран сахар изготавливается преимущественно из свеклы. Тростниковый продукт выпускается большей частью в Индии. Он имеет коричневый цвет. В Китае сахар получают из злака сорго, в Египте – из некоторых сортов бобов, а канадцы используют для этого кленовый сироп.

Чаще всего в еду используется обычный кристаллический сахар. Его добавляют в сдобу, торты, домашние блюда. Он продается повсеместно (в магазинах, на базарах). Еще один вид сахара – это пекарский. Его кристаллы значительно меньшего размера. Фруктовый тип добавляется в пудинги, а кондитерская пудра известна всем, кто, хоть раз, покупал выпечку, украшенную сверху "сладкой порошкообразной посыпкой". Что касается сахарной обсыпки, то она имеет более крупные кристаллы.

Для чего необходим сахар?

Глюкоза, по сути, – это простые углеводы, из которых она является ведущей составляющей клеток живых организмов. Именно она необходима для функционирования органов, систем. Вот ее основные функции:

Энергетическая. В ходе ее расщепления образуется АТФ, которая является энергетическим источником для нас.

Пластическая. После окисления глюкозы полученные вещества участвуют в синтезе жиров, аминокислот, а также ферментов.

Структурная (она является частью полисахаридов, которые можно найти в хрящевой ткани, связочном аппарате).

Дезинтоксикационная, то есть обезвреживание ядовитых, токсических веществ.

Регулирующим фактором концентрации глюкозы в организме является инсулин. Он представляет собой гормон, который продуцируется поджелудочной железой. В момент повышения глюкозы начинается действие инсулина, который "заставляет" ее работать. Излишки глюкозы могут накапливаться в виде гликогена, а также триглицеридов.

Эти запасы необходимы для обеспечения организма глюкозой в периоды снижения сахара ниже нормы. Так, глюкагон, который также является гормоном, способствует трансформации гликогена, триглицеридов в глюкозу. Таким образом, концентрация сахара нарастает, и продолжается нормальное функционирование органов.

В случае нарушения данного механизма регуляции в организме может увеличиваться/снижаться концентрация глюкозы в крови, что приводит к развитию сахарного диабета (в первом случае) или расстройству работы нервной системы (во втором случае).

Допустимое количество сахара

Согласно проведенным исследованиям, ежедневно человек, не контролирующих свой рацион питания, может превышать дневную допустимую "дозу" сахара в 2-3 раза. Это, к тому же, лишние 300-500 килокалорий, которые повышают риск увеличения массы тела, появления расстройств метаболизма, ожирения.

Как источник глюкозы нужно использовать углеводы, содержащиеся в крупах, овощах, фруктах. Так, можно получить не только необходимое организму количество сахара, но и энергию для жизни. Что касается, так называемых, быстрых углеводов, они дают только вкусовое наслаждение и чрезмерное количество сахара.

Разные источники дают свои показатели: женщинам в сутки разрешается употреблять 25-50 г, мужчинам 30-70 г. Следует учитывать, что глюкозу наш организм получает не только из сладких изделий, но и, например, соуса, который даже небольшим количеством может покрыть суточную потребность организма в сахаре. Кроме того, нужно суммировать сахар, который содержится во фруктах, овощах, чтобы рассчитать суточный объем.

Анализ на сахар

Чтобы узнать свой уровень глюкозы в крови, нужно сдать кровь для анализа. Путем лабораторного исследования можно установить концентрацию глюкозы, на основании которой делаются выводы о характере питания, функционировании поджелудочной железы.

Для получения достоверных результатов диагностики, нужно соблюдать некоторые рекомендации по подготовке:

Биологический материал нужно сдавать утром.

Перед забором крови не следует кушать в течение 8-ми часов.

Накануне исследования запрещается употреблять лекарственные средства, которые оказывают влияние на уровень глюкозы крови (по согласованию с врачом).

Утром в день сдачи крови разрешается употребление воды в объеме нескольких глотков. Кофе, чай – запрещены.

Накануне анализа запрещаются тяжелые физические нагрузки.

Существует несколько вариантов анализа. Так, забор биологического материала, то есть крови, специалисты лаборатории могут осуществлять как из вены, так из пальца. От этого зависят показатели нормы. Если забор крови проводился из венозного сосуда, нижняя граница нормы составляет 3,5 ммоль/л, а верхняя – 6,1. Что касается анализа капиллярной крови, нормой считаются показатели от 3,3 до 5,5. Некоторые источники утверждают, что уровень сахара может варьировать в зависимости от возраста человека и считают верхней границей нормы глюкозы у пожилых людей – 8 ммоль/л, хотя, это уже является отклонением.

Если анализ на определение уровня сахара в крови вызывает сомнения, дополнительно назначается проведение глюкозотолерантного теста. Он подразумевает подсчет уровня глюкозы натощак, потом после употребления углеводов. Если по истечении двух часов после углеводной нагрузки сахар составляет не выше 7,8 ммоль/л, результат стоит оценивать, как норму. Больший уровень сахара указывает на расстройство углеводного обмена.

Еще одним анализом является исследование мочи, в которой также может быть обнаружено повышенное содержание глюкозы, что является патологией.

Последствия избытка и дефицита сахара

В медицине превышение глюкозы в кровеносном русле выше нормы принято называть гипергликемией. Причин для ее появления несколько:

Дефицит инсулина.

Низкая чувствительность клеток к инсулину.

В большинстве случаев стойкая гипергликемия является показателем сахарного диабета. Диагностикой, терапией заболевания занимается эндокринолог, однако выявить повышенный уровня сахара в крови, моче может любой узкопрофильный специалист (семейный врач, терапевт, невролог, нефролог).

Клинически гипергликемия проявляется:

Сухостью во рту, жаждой.

Слабостью.

Частым мочеиспусканием.

Увеличением аппетита.

Зудом кожных покровов, шелушением, гнойничковой сыпью.

Запахом ацетона изо рта.

В зависимости от типа сахарного диабета, доктор может назначать инсулин короткого, а также продленного действия, в том числе, их комбинацию. При диабете второго типа зачастую используются гипогликемические препараты, например, диабетон, глибенкламид, сиофор, метформин.

Помимо лекарственной терапии человек должен придерживаться диетического рациона питания.

При падении глюкозы ниже 3,3 ммоль/л, принято говорить о гипогликемии. Причиной может быть:

Введение большой дозы сахароснижающего лекарства.

Синтез большого количества инсулина при опухоли поджелудочной железы (инсулома).

Голодание.

Надпочечниковая, гипофизарная недостаточность.

Симптоматически гипогликемия проявляется:

Недомоганием.

Холодными липкими кожными покровами.

Чувством голода.

Учащенным сердцебиением.

Дрожью, тремором.

Правильное питание

Чтобы поддерживать уровень глюкозы на оптимальном уровне, первым делом необходимо пересмотреть свой рацион питания. Это значит:

Отказаться от фаст-фуда.

Уменьшить количество употребляемых жареных, соленых, жирных блюд.

Контролировать объем употребляемых соков, картошки, макаронных изделий, сдобы, сладостей, сладких фруктов, таких как дыня, виноград, бананы.

Рацион необходимо обогатить следующими продуктами:

овощи;

крупы;

черный хлеб;

нежирная молочка;

постные мясные изделия;

морская рыба.

Кроме того, следует пить достаточное количество негазированной воды, минералки, чая без сахара (травяной, зеленый). Для активного расходования глюкозы требуется физическая активность, особенно полезно плавание, гребля и велопрогулки.

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