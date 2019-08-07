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Супрун: Популярные лаборатории распространяют опасные мифы о раке

Супрун: Популярные лаборатории распространяют опасные мифы о раке - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.08.2019, 18:20

Министр отреагировала на скандал, возникший вокруг рекламной брошюры, которую распространяет лаборатория Синэво

Негативные эмоции, обиды не могут быть причиной возникновения онкологических заболеваний. Это опасное заблуждение, которое иногда распространяют даже современные медицинские лаборатории. Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Она отреагировала на скандал, возникший вокруг рекламной брошюры, которую распространяет лаборатория Синэво. В брошюре размещена статья некой Татьяны Дугельной, в которой та утверждает, что якобы причина онкологии – обиды, мол, существует "программа самоуничтожения тех, кто не смог научиться полюбить себя".

Утверждение о психосоматике онкозаболеваний не имеют никаких научных обоснований, подчеркивает Супрун.

Министр пояснила, что рак - это целая группа болезней. Научно доказано, что он возникает из-за мутации или действие вируса.

"Никакие эмоции не вызывают рак. Причина в молекулярных механизмах и вероятностях", - пишет Супрун.

Она привела научно обоснованные факторы риска рака:

  • Наследственность: ретинобластома, рак молочной железы и яичников.
  • Возраст: с возрастом шансы развития рака растут - рак легких развивается, например, после нескольких десятилетий курения, а не в юности.
  • Пол: есть гормон-зависимые типы рака.
  • Вес: существенное увеличение индекса массы тела увеличивает вероятность рака поджелудочной железы и прямой кишки.
  • Окружающая среда и производственные факторы: ультрафиолет, радиационное излучение, тяжелые металлы или бензопирены в среде.
  • Образ жизни: курение, потребление алкоголя.
  • Производственные: постоянное воздействие канцерогенов, химикатов и радиоактивных материалов на рабочем месте.
  • Вирусы: вирус папилломы человека, вирус гепатита С.

В Синэво, между тем, отреагировали на скандал. В комментарии представители лаборатории заявили, что не разделяют мнение автора материала, принесли извинения "за этот досадный инцидент" и заверили, что выступают исключительно за доказательную медицину.

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ульяна супрун рак онкология синэво
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