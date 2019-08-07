Супрун: Популярные лаборатории распространяют опасные мифы о раке

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Негативные эмоции, обиды не могут быть причиной возникновения онкологических заболеваний. Это опасное заблуждение, которое иногда распространяют даже современные медицинские лаборатории. Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Она отреагировала на скандал, возникший вокруг рекламной брошюры, которую распространяет лаборатория Синэво. В брошюре размещена статья некой Татьяны Дугельной, в которой та утверждает, что якобы причина онкологии – обиды, мол, существует "программа самоуничтожения тех, кто не смог научиться полюбить себя".

Утверждение о психосоматике онкозаболеваний не имеют никаких научных обоснований, подчеркивает Супрун.

Министр пояснила, что рак - это целая группа болезней. Научно доказано, что он возникает из-за мутации или действие вируса.

"Никакие эмоции не вызывают рак. Причина в молекулярных механизмах и вероятностях", - пишет Супрун.

Она привела научно обоснованные факторы риска рака:

Наследственность: ретинобластома, рак молочной железы и яичников.

Возраст: с возрастом шансы развития рака растут - рак легких развивается, например, после нескольких десятилетий курения, а не в юности.

Пол: есть гормон-зависимые типы рака.

Вес: существенное увеличение индекса массы тела увеличивает вероятность рака поджелудочной железы и прямой кишки.

Окружающая среда и производственные факторы: ультрафиолет, радиационное излучение, тяжелые металлы или бензопирены в среде.

Образ жизни: курение, потребление алкоголя.

Производственные: постоянное воздействие канцерогенов, химикатов и радиоактивных материалов на рабочем месте.

Вирусы: вирус папилломы человека, вирус гепатита С.

В Синэво, между тем, отреагировали на скандал. В комментарии представители лаборатории заявили, что не разделяют мнение автора материала, принесли извинения "за этот досадный инцидент" и заверили, что выступают исключительно за доказательную медицину.