Супрун: Популярные лаборатории распространяют опасные мифы о раке

Негативные эмоции, обиды не могут быть причиной возникновения онкологических заболеваний. Это опасное заблуждение, которое иногда распространяют даже современные медицинские лаборатории. Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
Она отреагировала на скандал, возникший вокруг рекламной брошюры, которую распространяет лаборатория Синэво. В брошюре размещена статья некой Татьяны Дугельной, в которой та утверждает, что якобы причина онкологии – обиды, мол, существует "программа самоуничтожения тех, кто не смог научиться полюбить себя".
Утверждение о психосоматике онкозаболеваний не имеют никаких научных обоснований, подчеркивает Супрун.
Министр пояснила, что рак - это целая группа болезней. Научно доказано, что он возникает из-за мутации или действие вируса.
"Никакие эмоции не вызывают рак. Причина в молекулярных механизмах и вероятностях", - пишет Супрун.
Она привела научно обоснованные факторы риска рака:
В Синэво, между тем, отреагировали на скандал. В комментарии представители лаборатории заявили, что не разделяют мнение автора материала, принесли извинения "за этот досадный инцидент" и заверили, что выступают исключительно за доказательную медицину.