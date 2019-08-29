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Татуировки оставляют под кожей не только чернила - ученые

Татуировки оставляют под кожей не только чернила - ученые - Фото
Фото: pixabay.com
29.08.2019, 10:58

Во время процедуры нанесения татуировки в лимфоузлы попадают опасные металлические частицы, которые могут остаться там надолго

Ученые из Германии и Франции при помощи электронного синхротрона ESRF провели исследование и выяснили, что даже чистые иглы для тату-машинок могут оставить в теле металлические частицы. Об этом сообщает Particle and Fibre Toxicology

Издание пишет, что два года назад исследователи показали, что чернила и металлические примеси в их составе попадают в лимфоузлы в процессе нанесения татуировки. 

Их можно найти даже спустя годы после проведения процедуры. 

Но они никак не могли понять, откуда в лимфатических узлах берутся железо, хром и никель, которые не входили в состав чернил. 

Было принято решение проверить иглы для тату-машинок, потому что они состоят на несколько процентов из никеля и на 15-20% из хрома. 

В результате выяснилось, что в чернилах содержится диоксид титана, который изнашивает иглу из-за высокой плотности и абразивных свойств.

Анализы показали, что игла действительно истиралась в результате механического шлифования.  

"Речь идет не только о чистоте салона, стерилизации оборудования или даже о пигментах. Как мы теперь видим, износ иглы также оказывает влияние на ваш организм", - заявил один из авторов работы Хирам Кастильо.

Ученые отмечают, что микроскопические частицы размером от 50 нанометров до двух микрометров могут быть опасны для организма, проникая напрямую в клетки, приводить к выделению токсичных элементов и вызывать аллергию. 

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наука здоровье татуировка чернила
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