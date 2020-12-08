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Недавно были обнародованы исследования, проводимые корпорацией Sharp в сотрудничестве с профессором Дзиро Ясуда из Национального исследовательского центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний Института тропической медицины Университета Нагасаки, профессором Асукой Нанбо – членом правления Японского общества вирусологии этого же университета, а также профессором Хиронори Ёсияма с кафедры микробиологии медицинского факультета Университета Симанэ. Было выявлено, что технология Plasmacluster впервые в мире демонстрирует эффективность в снижении уровня заражения новым коронавирусом (SARS-CoV-2). Результат сокращения титра инфекционного вируса после применения технологии Plasmacluster в воздухе достигает 91,3%. Вот ссылка на результат

Что же это за чудо-технология? Как известно, японские ноу-хау продолжают удивлять мир. С возросшей угрозой пандемии, которая к сентябрю 2020 года уже успела инфицировать более 25 миллионов человек и унести жизни 840 тысяч, ученые всех стран взялись за решение этой неотложной проблемы. Задачей одних была разработка вакцины, другие же изыскивали возможности по обеспечению безопасности при нахождении в людных местах и закрытых помещениях.

Так как дезинфицирующие средства эффективны только в случаях борьбы с поверхностной активностью вирусов, то встал вопрос о защите от аэрозольного распространения инфекции. Раньше использовались лишь несколько контрмер, причем в основном медицинские маски. Компания Sharp предложила инактивировать зараженный SARS-CoV-2 воздух с помощью климатических систем, оснащенных технология Plasmacluster. Эта технология основана на обработке воздуха одновременно как положительно, так и отрицательно заряженными ионами, которые мгновенно связываются с поверхностью переносимых по воздуху грибков, спор плесени, аллергенов, бактерий и вирусов.

В результате реакции окисления и расщепления белка активность бактерий, вирусов и т.п. подавляется, что делает воздух чистым и безопасным. Эта уникальная технология не раз подвергалась испытаниям, и о ее эффективности заявили ученые Китая, Кореи, Великобритании, Германии, США, Индонезии, Вьетнама, Индии, о чем свидетельствуют опубликованные протоколы проведенных испытаний.

Для практического использования эта технология хороша тем, что она основана на природных механизмах дезинфекции. Ведь для очистки воздуха не нужно распылять вредные и опасные реагенты или же подвергать ультрафиолетовому облучению. Ионизация воздуха в природе настолько естественна, что даже в современной медицине находит применение. Ведь, согласитесь, гораздо легче дышать лесным воздухом или же вдыхать морской, чем городской смог. Соблюдение баланса между положительно и отрицательно заряженных ионов естественным образом влияет на самочувствие человека, его работоспособность и продолжительность жизни.

Использование технологии Plasmacluster в климатических системах открывает новые просторы в их применении. Их установка в офисных помещениях, медицинских учреждениях существенно снизят риск заражения опасными заболеваниями. Также климатические системы корпорации Sharp возможно использовать в транспорте, экосистема которого характеризуется постоянной миграция людей с выделением большого количества микрокапель, содержащих штаммы вирусов, а также огромной запыленностью. Ну и конечно же это выход для детских садов и школ, где отношение к здоровью подрастающего поколения особенно трепетно.

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