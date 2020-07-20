Государство, бизнес и экспертное комьюнити создают рабочую группу для обеспечения кибербезопасности в системе электронного здоровья

На правах спонсорства

15 июля впервые в Украине состоялся круглый стол «Цифровая трансформация и кибербезопасность в системе здравоохранения Украины», на котором речь шла о совместных действиях государства, экспертной среды и бизнеса в систематизации и упорядочении работы электронных услуг в сфере здравоохранения.

Совет национальной безопасности и обороны Украины видит перспективу реформирования медицинской сферы в эффективном сочетании потенциала государства, бизнеса и неправительственных структур. Об этом заявил Владимир Зверев, заместитель руководителя службы по вопросам информационной и кибербезопасности аппарата СНБО. Обращаясь к участникам круглого стола, он подчеркнул: «Платформа Национального Координационного центра по кибербезопасности СНБО станет объединяющей для защиты интересов и прав людей. Вместе с цифровизацией появляются и угрозы, в том числе в киберпространстве. Мы настроены на объединение усилий и широкое привлечение экспертов. Нам нужен детальный и постоянный аудит системы для приведения ее к эффективному и безопасному уровню».

Национальная Ассоциация кибербезопасности поддержала инициативу СНБО создать постоянную рабочую группу, которая будет включать и лучших экспертов по кибербезопасности. Президент ассоциации Денис Цвайг отметил, что защищенный переход системы здравоохранения в киберпространство этот вопрос государственного значения.

Об основных направлениях развития цифровой медицины говорил Игорь Лиски, стратегический инвестор медицинского онлайн-хаба Doc.ua. «Для меня самая важная основа будущего цифровой медицины — это забота о пациенте, о удобство и качество услуг. Прежде всего, должен быть удобный доступ к медицинским сервисам, он и создаст революцию. Государство имеет уникальную возможность получить поддержку экспертов и вместе создавать конкурентоспособный продукт и благоприятные условия для развития всей отрасли».

Консорциум «Цифровая здравоохранение» поддерживает подобное государственно-частное партнерство. Электронное здравоохранение (eHealth) — это новое поле на пересечении медицинской информатики, здравоохранения и бизнеса, связанное с предоставлением медицинских услуг и информации.

«Нам необходимо создать реальный eHealth пространство, с понятными правилами, стратегией развития и информационной преемственностью. Для Украины — это огромный шанс войти в число стран с самой современной системой электронного здоровья, имея имеющийся потенциал специалистов в IT-сфере », — отметила Анна Бондаренко, президент консорциума« Цифровая здравоохранение».

На сегодня украинский eHealth не соответствует качеству мировым аналогам. Среди проблем: отсутствие единого и безопасного обмена информацией, что отдаляет систему здравоохранения от цифровой трансформации.

Инна Берназюк, представитель Уполномоченного в сфере защиты персональных данных, подтвердила, что проблема безопасности персональных данных пациентов должна быть приведена к международным стандартам. По ее словам, ряд проверок, проведенных в прошлом году в медицинских учреждениях показал, что вопрос хранения и защиты персональных данных является важнейшим в реформировании медицинской сферы.

«В Украине нет механизмов контроля со стороны государства за деятельностью частных компаний — операторов МИС (медицинская информационная система). Цель обработки персональных данных операторами МИС не соответствует цели существования ЕСОЗ (Единая система здравоохранения). Не разработаны и действенного механизма контроля за операторами МИС, которые подключены к единой системе. По нашему мнению, есть необходимость унифицировать требования к сбору персональных данных, в частности в части добровольного согласия пациента на сбор информации, которые урегулируются в типовом договоре ГП «Электронное здоровье», — отметила Инна Берзанюк.

Участники круглого стола по итогам обсуждения выразили уверенность, что создание рабочей группы будет служить толчком для воплощения в жизнь лучших наработок в сфере защиты данных в системе электронного здоровья и способствовать улучшению медицинского обслуживания в целом. Постоянная рабочая группа под эгидой СНБО будет включать не только предметные обсуждения ключевых тем, но и реализацию эффективных проектов.

По мнению спикеров круглого стола, Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации должны быть в таком сотрудничестве. Ведь крайне важно, чтобы реформа электронного здоровья стала эффективной.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.