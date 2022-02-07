Украинские стоматологи начали использовать искусственный интеллект Diagnocat

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Jazz Dent Clinic – одна из первых стоматологических клиник Киева, где используется в диагностике искусственный интеллект.

О преимуществах диагностики Diagnocat и что это дает пациенту, мы решили узнать у Юлии Филипчук, владелицы стоматологических клиник Dentectum и Jazz Dent Clinic, стоматолога пародонтолога, члена Ассоциаций стоматологов и пародонтологов Украины.

- Вы думали, искусственный интеллект – это о будущем, вовсе нет, это наша реальность.

Современные инновационные методики в стоматологии с каждым днем расширяют наши возможности.

Diagnocat – это уникальная технология диагностики на основе искусственного интеллекта, которая была разработана при участии ведущих мировых экспертов в области стоматологии.

Алгоритм состоит из 20 нейросетей, которые работают в двух направлениях: определяют состояние зубов и костной ткани, а также выявляют на ранней стадии заболевания признаки патологий в зубе, кости, канале, пазухе. Программа за несколько минут определяет основные анатомические области и диагностирует их по 122 признакам. Это позволяет врачу быстро оценить общее состояние зубов, поставить диагноз, выбрать тактику лечения. Стоматолог делает пациенту снимок, загружает его в облачный сервис Diagnocat и получает детальный отчет с описанием каждого зуба, его состояния и вариант лечения.

Какие преимущества получает пациент в результате такой диагностики?

В первую очередь, точный диагноз, который помогает правильно составить план лечения с учетом всех патологий.

Во-вторых – качественное лечение, у нас есть все необходимые данные.

В третьих – экономию денег. Это дает возможность более точно просчитать во сколько обойдется пациенту лечение.

В четвертых, исключение ошибок при постановке диагноза и во время лечения.

В пятых, Diagnocat дает пациенту второе независимое, объективное, экспертное мнение о стоматологическом здоровье.

Отчет, который выдает система, прост и нагляден. Пациент сам видит, что именно требует лечения, и может быть уверен, что не произойдет ошибки в диагностике.

Точность диагностики – более 90% по большинству патологий.

Стоматолог проводит анализ и составляет план лечения на основании отчета и совместно с пациентом принимает решение о дальнейшем лечении.

На сегодняшний день, Diagnocat – это самая точная диагностика, гарантия правильно поставленного диагноза и качественного лечения. И главное преимущество – пациентам больше не нужно сомневаться в назначениях, а врачу – убеждать в правильности своих решений.

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