Умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

В больнице говорят, что трансплантация поджелудочной железы – это одна из самых сложных операций по пересадке органов

В Львове скончался 45-летний пациент, которому в начале августа первому в Украине выполнили пересадку поджелудочной железы. Об этом сообщили на странице больницы в Facebook.

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В медучреждении отметили, что длительное время состояние мужчины было стабильным, но потом резко ухудшилось, сосуды затромбовались, поэтому ни операция, ни дальнейшая реанимация не имели эффекта.

"Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции", — написано в сообщении.

Медики отмечают, что трансплантация поджелудочной железы — это одна из сложнейших операций по пересадке органов, после нее не выживает каждый третий пациент.

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6 августа в Украине впервые сделали операцию по трансплантации поджелудочной.

Наталия Софиенко

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