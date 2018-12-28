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28.12.2018, 18:15

В аптеки можно вернуть только некачественные лекарства - Минздрав

В аптеки можно вернуть только некачественные лекарства - Минздрав - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Минздраве уточнили, что возможность возвращать препараты в аптеку касается только некачественных лекарств, а факт некачественности надо подтвердить

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С 1 января украинцы смогут возвращать в аптеку лекарственные препараты, но только ненадлежащего качества. Это разъяснили в Министерстве здравоохранения. 

Для возврата в аптеке нужно будет предъявить расчетный документ о покупке, а также документально подтвердить факт ненадлежащего качества.

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Это может быть вывод лаборатории территориального органа Гослекслужбы или уполномоченной лаборатории, а также распоряжение Гослекслужбы о запрете оборота этого препарата. 

Постановлением Кабмина в 1994 году лекарственные препараты и средства были внесены в реестр не подлежащих обмену (возврату). Возврат снова будет возможным благодаря законодательному изменению, которое начнет действовать с 1 января 2019 года.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила только, что аптеки должны будут проверить упаковку на целостность, чтобы убедиться, что лекарства не были использованы или испорчены. 

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Теги: Министерство здравоохранения, лекарства, аптека, возврат
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