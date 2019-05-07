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На ежегодном киевском «Пробеге под каштанами», который состоится в Киеве 26 мая, участники одного из стартов будут бежать в поддержку Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова. Новый старт получил название «Пробег вслепую».

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Оргкомитет спортивно-благотворительного Пробега призывает участников поддержать инициативу.

В течение девяти лет в Институте им. В.П. Филатова работает группа энтузиастов, которая борется с проблемой потери зрения и инвалидизации новорожденных недоношенных детей через такое специфическое заболевание как ретинопатия недоношенных (РН). Это заболевание становится причиной большинства случаев полной слепоты в раннем возрасте. Системные осмотры новорожденных в трех областях (Одесская, Херсонская, Николаевская) и своевременная помощь позволили за это время сохранить зрение более полутысячи детей.

Как рассказала заместитель директора Института Филатова Марина Морозова, на базе учреждения планируется создать новое подразделение — Центр предотвращения детской слепоты (ЦПДС). Для этого собираются оборудовать отдельный диагностический кабинет Центра, что обеспечит комфорт маленьких пациентов, их родителей и врачей во время проведения диагностики. В Центре также будет осуществляться дальнейшее сопровождение детей, которым была оказана помощь, контроль состояния их глаз после лечения. А накопленная в Центре информация будет способствовать разработке новых методов лечения.

Сотрудники Центра хотят обеспечить кабинет современным диагностическим оборудованием, создать условия для своевременного выявления проблем, которые могут угрожать потерей зрения в детском возрасте.

Для будущего Центра предотвращения детской слепоты уже закуплен ряд современного оборудования, среди которого — современная педиатрическая ретинальная камера с возможностью видео, фотофиксации состояния сетчатки PanoCam LT (США). Это оборудование — единственное в Украине.

Также нужно подготовить помещение под диагностический кабинет, однако полностью отремонтировать и оснастить кабинет собственными силами Институт не может. Для этих целей необходимо собрать еще 378 000 гривен.

Сотрудники убеждены, что создание Центра предотвращения детской слепоты и распространение информации о нем позволит дать родителям ответ на вопрос «Куда обращаться в случае возникновения проблем?» и таким образом помочь большему количеству детей.

«80% информации, которую человек получает об окружающем мире, он получает с помощью органа зрения. Раньше, когда ребенок рождался слепой или терял зрение, это считалось наказанием за грехи. Сегодня сохранение или возвращение зрения — обыденная практика для врачей. Мы обращаемся за помощью ко всем неравнодушным, которые хотят и могут поддержать Институт в деле создания Центра предотвращения детской слепоты. Это наше общее дело — дать нашим маленьким согражданам возможность видеть мир, дать шанс на нормальную жизнь», — обращаются сотрудники Института имени Филатова.

«Пробег под каштанами» — это самое массовое спортивно-благотворительное мероприятие страны, которое проводится с 1993 года и за это время стало визитной карточкой столицы. Ежегодно мероприятие собирает тысячи участников, сотни компаний. С 2002 года реципиентом Пробега является Центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины — единственное медицинское учреждение в Украине, где делают операции детям с врожденными пороками сердца, начиная с первых дней жизни. На собранные во время Пробега средства закупают необходимое оборудование и расходные материалы для заведения. В прошлом году с помощью благотворительных взносов удалось собрать рекордные два миллиона гривен.

Чтобы помочь созданию Центра предотвращения детской слепоты, регистрируйтесь на «Пробег вслепую» на сайте probeg.kiev.ua.