В Украине на прошлой неделе от гриппа умерли 4 человека

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В Украине на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели более 216 тысяч человек, четверо их них скончались. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Там говорят, что в настоящее время в Украине нет эпидемии гриппа, однако эпидемиологический порог превышен в ряде областей: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой и Одесской.

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Из 216 213 заболевших на прошлой неделе 64,9% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 6,5%, среди детей до 17 лет - снизился на 1,1%.

Кроме того в Минздраве рассказали, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 145 258 человек.

12 декабря в Киеве от гриппа умерли две женщины 47 и 86 лет.