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29.03.2019, 10:03

Впервые донор с ВИЧ пожертвовал почку: пересадку сделали в США

Впервые донор с ВИЧ пожертвовал почку: пересадку сделали в США - Фото
Фото: beckershospitalreview.com

По словам врачей, оба пациента - и донор, и реципиент - чувствуют себя хорошо и "невероятно благодарны за этот подарок" от медиков

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25 марта американские врачи впервые в мире пересадили почку от одного ВИЧ-положительного пациента другому. Операцию провели в госпитале медицинского центра им. Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, пишет служба Би-би-си.

"Впервые в мире кому-то, кто живет с ВИЧ, разрешено пожертвовать почку <...> Теперь мы просто следим за долгосрочными результатами", - говорят медики центра.

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Ранее считалось, что наличие в организме вируса иммунодефицита человека несет слишком большой фактор риска заболевания почек у донора.

Донор - 35-летняя Нина Мартинес из Атланты. Имя реципиента не раскрывается.

Мартинес заявила, что была вдохновлена на пожертвование органа эпизодом американского сериала "Анатомия страсти" о жизни и работе медиков госпиталя в Сиэтле.

Этот научный прорыв последовал за еще одним значительным событием в лечении ВИЧ: в начале марта британские медики сообщили, что после трансплантации стволовых клеток у британского пациента "стала неопределяемой" ВИЧ-инфекция. Это лишь второй такой зафиксированный случай.

Только по официальным данным, в 2017 году в мире около 37 млн человек жили с ВИЧ/СПИД. Неофициальные числа значительно выше.

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Теги: почка, медицина, вич, донорство
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