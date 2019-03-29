Впервые донор с ВИЧ пожертвовал почку: пересадку сделали в США

Фото: beckershospitalreview.com

25 марта американские врачи впервые в мире пересадили почку от одного ВИЧ-положительного пациента другому. Операцию провели в госпитале медицинского центра им. Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, пишет служба Би-би-си.

"Впервые в мире кому-то, кто живет с ВИЧ, разрешено пожертвовать почку <...> Теперь мы просто следим за долгосрочными результатами", - говорят медики центра.

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Ранее считалось, что наличие в организме вируса иммунодефицита человека несет слишком большой фактор риска заболевания почек у донора.

Донор - 35-летняя Нина Мартинес из Атланты. Имя реципиента не раскрывается.

Мартинес заявила, что была вдохновлена на пожертвование органа эпизодом американского сериала "Анатомия страсти" о жизни и работе медиков госпиталя в Сиэтле.

Этот научный прорыв последовал за еще одним значительным событием в лечении ВИЧ: в начале марта британские медики сообщили, что после трансплантации стволовых клеток у британского пациента "стала неопределяемой" ВИЧ-инфекция. Это лишь второй такой зафиксированный случай.

Только по официальным данным, в 2017 году в мире около 37 млн человек жили с ВИЧ/СПИД. Неофициальные числа значительно выше.