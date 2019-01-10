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10.01.2019, 13:18

Врачи скорой едут быстро, но препараты неэффективны: исследование

Врачи скорой едут быстро, но препараты неэффективны: исследование - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Эксперты на местах впервые изучили работу скорой помощи в Украине, а не статистические данные

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В Украине экстренная медицинская помощь работает оперативно - в среднем приезжает на вызов за 8,5 минут, но препараты, используемые медиками в конкретных случаях, не всегда имеют доказанную эффективность и целесообразность. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. 

Работу скорой впервые изучили независимые наблюдатели-волонтеры, которое в течение трех суток выезжали на вызовы вместе с бригадами в каждом регионе Украины. Методологию исследования разработали эксперты World Health Organization (WHO).

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"Независимые эксперты провели по 72 часа дежурства вместе с бригадами и выезжали преимущественно на вызовы, которые касались травмы, потери сознания, жалоб на сердечно-сосудистые или легочные проблемы", - сказано в сообщении.

По словам и.и. министра здравоохранения Ульяны Супрун, наблюдатели анализировали непосредственно работу, а не изучали статистические бумажные документы. По их рекомендациям в протоколы и работу службы будут внесены изменения. 

"По результатам обобщенных данных, бригады экстренной помощи оперативно реагируют на вызовы одновременно протоколы лечения требуют пересмотра", - отметили в Минздраве.

Исследование показало:

  • Среднее время реагирования скорой на вызов (с момента получения уведомления бригадой и до первого контакта с пациентом) - 8,5 минут;
  • Среднее время пребывания на месте происшествия - 17 минут;
  • Среднее время транспортировки в больницу - 10 минут;
  • Более половины неотложных вызовов закончились транспортировкой в ​​больницу и госпитализацией пациентов;
  • Препараты, используемые при оказании экстренной медицинской помощи, не всегда имеют доказанную эффективность и целесообразность использования в конкретных случаях. Например, магнезия, которая чаще всего используется при болях в груди, неэффективна при остром инфаркте миокарда, коррекции сердечного ритма и внебольничной остановке кровообращения.

По рекомендациям экспертов будут созданы новые учебно-тренировочные центры во всех регионах - в 2019 году они появятся в Донецкой, Одесской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой областях и городе Киев.

При каждой больнице будет создано отделение, в котором пациент, привезенный каретой скорой помощи, получит помощь 24/7. Также будут пересмотрены протоколы оказания экстренной медпомощи.

"Эксперты Минздрава Украины уже начали работу над переводом и адаптацией современных международных протоколов предоставления экстренной медпомощи. Будут пересмотрены как перечень препаратов, так и последовательность действий", - резюмировали в ведомстве.

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Теги: Министерство здравоохранения, минздрав, скорая помощь
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