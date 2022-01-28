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Все, что вы хотели знать о препаратах крови и кровезаменителях P

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 13:00
Все, что вы хотели знать о препаратах крови и кровезаменителях - Фото

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Что будет, если из организма вывести всю кровь до последней капли? Человек умрет. Потому, что без крови наше тело не способно функционировать. Кровь является основой нашей жизни. Но, к сожалению, пока никто не смог изобрести такое синтетическое вещество, которое могло бы стать идеальным заменителем крови на все 100%.

Плазмозаменители, плазмозаменяющие и перфузионные растворы вводятся внутривенно и широко используются в медицине как альтернатива крови, поэтому к ним предъявляют самые жесткие требования.

Если аптека берет такие препараты в продажу, она должна гарантировать, что они:

  • максимально близки по свойствам к плазме;

  • не провоцируют разрушение и не становятся причиной повреждения эритроцитов;

  • нетоксичные;

  • легко включаются в процесс метаболизма;

  • полностью выводятся из организма.

Когда нужны кровезаменители?

Препараты крови применяются только при стационарном пребывании больного. Они входят в схемы многих стандартных протоколов лечения самых разных болезней.

Но чаще всего эта разновидность лекарства востребована в таких ситуациях:

  • острая кровопотеря;

  • острое отравления организма;

  • нарушение микроциркуляции в сосудах;

  • шоковое состояния разного происхождения.

Практически во всех случаях, когда человек теряет много крови, врачи используют кровезаменители, чтобы восстановить плазму и кровь. Они выполняют следующие функции:

  1. Поддерживают требуемое давление и скорость движения крови.

  2. Выводят из организма токсичные вещества.

  3. Доставляют полезные вещества в ткани и органы.

Препараты крови в растворе используют гораздо чаще, чем натуральная кровь от донора. Потому, что при переливании крови донора очень высокий риск получения дополнительных заболеваний. К примеру, СПИДа или гепатита. К тому же стоимость кровезаменителей ниже и получить их проще, чем редкую группу крови. В случае с кровезаменителями совершенно неважно, какая группа крови у пациента.

Что входит в состав препаратов крови

Самый простой медпрепарат, который используют в качестве заменителя крови, это физический раствор. Его применяют для восстановления электролитного состава крови, кислотно-щелочного баланса и нехватки межклеточной жидкости.

Все, что вы хотели знать о препаратах крови и кровезаменителях

Другой заменитель крови – альбумин. Этот раствор получают в результате деления на отдельные элементы плазмы, крови, плаценты и сыворотки донора. Альбумин идеального качества – это вязкая прозрачная жидкость с янтарным оттенком. Его применяют, когда необходимо восстановить давление в крови, артериальное давление, улучшить проникновение тканевой жидкости в кровяное русло. Альбумин относится к натуральным коллоидным кровезаменителям.

Заказывать кровезаменители удобнее, если работает аптека онлайн. Для каждого случая препарат подбирают индивидуально. Отлично, когда все виды собраны в одном месте и не нужно бегать по городу в поисках нужного. Всего их шесть:

  1. Для лечения шока и компенсации потери крови.

  2. Для устранения интоксикации.

  3. Для регулирования водно-солевого и кислотно щелочного баланса.

  4. Синтетические "курьеры" кислорода.

  5. Для парентерального питания.

  6. Комплексное действие.

Выбирая препарат, обращайте внимание на его внешний вид. Качественный заменитель крови должен быть прозрачным, с правильным цветом жидкости и вязкостью, без видимых повреждений упаковки и флакона. Проверяйте наличие инструкции.

В другом случае выполняйте назначение врача. Специалист точно знает, какой препарат поможет именно вам, что лучше использовать и сколько, в какой форме и дозировке. Не занимайтесь самолечением!

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препараты крови

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