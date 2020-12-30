UA

Всеукраинкий проект "Бути поруч": как поддержать онкобольных и их близких P

30.12.2020, 19:10
Всеукраинкий проект

На правах спонсорства

В Украине живет около 1,2 миллиона людей с онкологическими заболеваниями, и каждый год эта цифра увеличивается на 140 тысяч новых случаев. Фактически, каждый 40 украинец живет с онкодиагнозом. На самом деле, вопреки распространенному мнению, количество случаев выявления онкологии в нашей стране приблизительно такое же, как в Европе, но результаты лечения значительно хуже, хотя за последние годы ученые сделали огромный шаг вперед в сфере лечения большинства видов онкологии.

Такая ситуация связана не с качеством лечения, а с тем, что в нашем обществе, к сожалению, и поныне существует большое количество мифов и предрассудков, с которыми приходится сталкиваться тем, кто когда-либо слышал диагноз "рак".

Онкологический диагноз – это удар и серьезный вызов для любого человека, который как физически, так и психологически очень сложно принять. Впрочем, родные и близкие онкопациента переживают такое известие не менее болезненно, ведь часто они берут на себя большую часть его проблем. Именно эти люди становятся опорой для больного человека и стараются поддержать его в это непростое время.

Для того, чтобы повысить информированность людей, онкопациентов и их родных и близких о различных аспектах проблемы онкологии, способствовать улучшению эффективности терапии и качества жизни людей с онкодиагнозом в Украине была запущена социально-образовательная кампания "Бути поруч", созданная при поддержке компании "Нутриция" – ведущего эксперта в области производства специализированного питания в Европе. Презентация Проекта состоялась во время Первого международного форума "Психоонкология: от профилактики до реабилитации" во Всемирный день психического здоровья 10 октября 2020 года.

Детальнее о Проекте "Бути поруч" вы можете узнать по ссылке: http://butyporuch.com.ua/

На Всеукраинской онлайн-платформе Проекта собрано много полезной и достоверной информации о различных аспектах болезни и путях ее лечения. В частности, там можно найти ответы от экспертов-онкопсихологов на многие важные вопросы: как принять свой диагноз, каким образом подготовиться к терапии, как бороться с паническими атаками, и прочее. К тому же можно познакомиться с реальными историями людей (Cancer Survivors), которым удалось победить рак.

Часто ми забываем, что те, кто становится опорой для больного человека, тоже ощущают огромный стресс и могут нуждаться в поддержке, это родственники, близкие и друзья. Именно для них на онлайн-платформе Проекта содержится информация, в частности о том, как лучше общаться с онкопациентом, как предлагать помощь, и прочее, а также полезная информация о группах поддержки для родственников онкобольных: http://butyporuch.com.ua/for-those-who-are-near/.

Много внимания Проект "Бути поруч" уделяет предоставлению актуальной информации о проблеме онкологии и современных методах лечения, в частности для того, чтобы бороться с таким явлением, как канцерофобия в обществе, которое, к сожалению, до сих пор существует. На платформе содержится только проверенная информация от ведущих врачей-экспертов Национального Института Рака, а также описаны основные, связанных с раком, мифы.

Отдельный раздел Проекта посвящен вопросу правильного и специализированного питания в период лечения (http://butyporuch.com.ua/about-nutrition/). В частности, там есть советы, как организовать свой рацион, каким продуктам стоит отдать предпочтение, а от каких, наоборот, отказаться, и что делать, если привычное питание, например, из-за потери аппетита, не позволяет поддерживать собственный вес и обеспечивать организм всеми питательными веществами, которые необходимы ему для борьбы с болезнью.

К тому же в сентябре 2020 года в рамках Проекта началась серия бесплатных образовательных вебинаров "Бути поруч" при участии экспертов онкопсихологов и врачей. Такие вебинары могут пригодиться не только людям с онкодиагнозом, но и онкологам, которые непосредственно с ними работают, ведь на них обсуждаются самые распространенные вопросы, с которыми сталкиваются как онкопациенты, так и их родные, друзья и коллеги. Узнать расписание и темы будущих вебинаров, а также зарегистрироваться на них можно на странице Проекта в разделе "События".

Важно понимать, что хотя путь борьбы с онкологией долгий и непростой, ее можно преодолеть, если вовремя обратиться за медицинской и, что не менее важно, за психологической помощью, правильно организовать свой рацион, получить полную и качественную информацию о собственном заболевании и путях его комплексного лечения.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
онкобольные Бути поруч

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Украина-2021. Куда поведет страну Владимир Зеленский

ПрогнозУкраина-2021. Куда поведет страну Владимир Зеленский
 