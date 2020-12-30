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В Украине живет около 1,2 миллиона людей с онкологическими заболеваниями, и каждый год эта цифра увеличивается на 140 тысяч новых случаев. Фактически, каждый 40 украинец живет с онкодиагнозом. На самом деле, вопреки распространенному мнению, количество случаев выявления онкологии в нашей стране приблизительно такое же, как в Европе, но результаты лечения значительно хуже, хотя за последние годы ученые сделали огромный шаг вперед в сфере лечения большинства видов онкологии.

Такая ситуация связана не с качеством лечения, а с тем, что в нашем обществе, к сожалению, и поныне существует большое количество мифов и предрассудков, с которыми приходится сталкиваться тем, кто когда-либо слышал диагноз "рак".

Онкологический диагноз – это удар и серьезный вызов для любого человека, который как физически, так и психологически очень сложно принять. Впрочем, родные и близкие онкопациента переживают такое известие не менее болезненно, ведь часто они берут на себя большую часть его проблем. Именно эти люди становятся опорой для больного человека и стараются поддержать его в это непростое время.

Для того, чтобы повысить информированность людей, онкопациентов и их родных и близких о различных аспектах проблемы онкологии, способствовать улучшению эффективности терапии и качества жизни людей с онкодиагнозом в Украине была запущена социально-образовательная кампания "Бути поруч", созданная при поддержке компании "Нутриция" – ведущего эксперта в области производства специализированного питания в Европе. Презентация Проекта состоялась во время Первого международного форума "Психоонкология: от профилактики до реабилитации" во Всемирный день психического здоровья 10 октября 2020 года.

Детальнее о Проекте "Бути поруч" вы можете узнать по ссылке: http://butyporuch.com.ua/

На Всеукраинской онлайн-платформе Проекта собрано много полезной и достоверной информации о различных аспектах болезни и путях ее лечения. В частности, там можно найти ответы от экспертов-онкопсихологов на многие важные вопросы: как принять свой диагноз, каким образом подготовиться к терапии, как бороться с паническими атаками, и прочее. К тому же можно познакомиться с реальными историями людей (Cancer Survivors), которым удалось победить рак.

Часто ми забываем, что те, кто становится опорой для больного человека, тоже ощущают огромный стресс и могут нуждаться в поддержке, это родственники, близкие и друзья. Именно для них на онлайн-платформе Проекта содержится информация, в частности о том, как лучше общаться с онкопациентом, как предлагать помощь, и прочее, а также полезная информация о группах поддержки для родственников онкобольных: http://butyporuch.com.ua/for-those-who-are-near/.

Много внимания Проект "Бути поруч" уделяет предоставлению актуальной информации о проблеме онкологии и современных методах лечения, в частности для того, чтобы бороться с таким явлением, как канцерофобия в обществе, которое, к сожалению, до сих пор существует. На платформе содержится только проверенная информация от ведущих врачей-экспертов Национального Института Рака, а также описаны основные, связанных с раком, мифы.

Отдельный раздел Проекта посвящен вопросу правильного и специализированного питания в период лечения (http://butyporuch.com.ua/about-nutrition/). В частности, там есть советы, как организовать свой рацион, каким продуктам стоит отдать предпочтение, а от каких, наоборот, отказаться, и что делать, если привычное питание, например, из-за потери аппетита, не позволяет поддерживать собственный вес и обеспечивать организм всеми питательными веществами, которые необходимы ему для борьбы с болезнью.

К тому же в сентябре 2020 года в рамках Проекта началась серия бесплатных образовательных вебинаров "Бути поруч" при участии экспертов онкопсихологов и врачей. Такие вебинары могут пригодиться не только людям с онкодиагнозом, но и онкологам, которые непосредственно с ними работают, ведь на них обсуждаются самые распространенные вопросы, с которыми сталкиваются как онкопациенты, так и их родные, друзья и коллеги. Узнать расписание и темы будущих вебинаров, а также зарегистрироваться на них можно на странице Проекта в разделе "События".

Важно понимать, что хотя путь борьбы с онкологией долгий и непростой, ее можно преодолеть, если вовремя обратиться за медицинской и, что не менее важно, за психологической помощью, правильно организовать свой рацион, получить полную и качественную информацию о собственном заболевании и путях его комплексного лечения.

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