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Продолжительность действия защитной пленки, которая образуется во время обработки антисептическим средством "БиоЛонг- A Kids" длится до 5 часов, подтверждают исследования ГУ Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. акад. А.Н. Лукьяновой НАМН Украины.

При этом, как указано в результатах исследования, происходит блокировка и разрушение вирусов, в том числе вирусов SARS-Cov-2 (что вызывает COVID-19), а также от патогенных бактерий, вирусов кори, ВИЧ, гепатитов А, В, С, Д и гриппа.

Главной целью исследований было выяснение продолжительности действия антисептика и уровень его безопасности.

Уникальная технология создания "БиоЛонг- A Kids", базируется на медицинских на научных исследованиях, позволяет уменьшить процент спирта в составе защитного средства, при этом не снижает обеззараживающего действия и позитивно влияет на восстановление микрофлоры кожи.

"Механизм антисептического действия средства основан на использовании инновационных технологий создания на поверхности кожи специальной пленки, в состав которой входит кремний (Si) – органический компонент.

С внешней стороны пленки в связи с уникальной ориентацией молекул образуются "шипы", которые имеют свойство механически разрушать цитоплазматические мембраны патогенных микроорганизмов. Дополнительным свойством этой пленки есть положительный заряд, который притягивает бактерии, усиливая дезинфицирующие свойства "шипов". Кроме того, нанопленка предотвращает проникновение загрязнений в структуру обработанной кожи рук длительное время ", – говорится в отчете ГУ" Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. акад. А.Н. Лукьяновой Национальной Академии Медицинских Наук Украины ".

Такое длительное, или пролонгированное действие антисептика "БиоЛонг- A Kids" позволяет уменьшить частоту рекомендованной обработки рук до 1 раза в 4-5 часов. Отметим, что во время проведения клинических исследований не было зафиксировано ни одного случая негативных кожных реакций, таких как зуд, покраснение, сыпь, отеки или боль.

Компания БИОЛОНГ (biolong.ua) – единственный официальный производитель дезинфицирующих средств торговой марки "БиоЛонг", которая владеет правами на изготовление и распространение продукции. Наше производство дезинфицирующих средств сертифицировано, соответствует стандартам МОЗ Украины и международным стандартам ISO. Продукция прошла сертификацию и рекомендована к использованию Минздравом.

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