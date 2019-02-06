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06.02.2019, 10:20

Завтраки не помогают похудеть: все как раз наоборот — ученые

Завтраки не помогают похудеть: все как раз наоборот — ученые - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Люди, пренебрегающие ежедневным утренним приемом пищи, весят меньше, чем адепты принципа "то, что съел утром, не откладывается", говорят австралийцы

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Исследование группы ученых из Университета Монаша в Мельбурне показало: гипотеза о том, что завтрак снижает ежедневное количество потребленных калорий и, тем самым, ведет к похудению, не подтверждается. Об этом со ссылкой на их исследование пишет издание MedScape.

Исследователи обнаружили, что вес пропускающих завтрак людей был в среднем на 440 грамм меньше, чем у тех, кто принимает пищу поутру. Последние потребляют на 260 калорий в день больше.

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При этом, отмечают ученые, нужно принимать во внимание образ жизни участников исследования: регулярно завтракающие люди, вероятно, более сознательные по части здоровья, и кушают качественные продукты.

Ученые честно предупреждают: "Так как качество изученных исследований (использовано 13 научных работ о влиянии завтрака на здоровье, - ред.) было преимущественно невысоким, наши выводы следует интерпретировать весьма осторожно".

"И хотя регулярное употребление завтрака может иметь другие важные последствия, такие как повышение концентрации внимания и уровня внимательности в детстве, необходимо соблюдать осторожность при рекомендации завтрака для похудения у взрослых, поскольку это может иметь противоположный эффект", — говорится в их выводах.

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Теги: исследование, медицина, похудение, здоровье, завтрак, ожирение
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