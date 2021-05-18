Эксимер: Причины и особенности возникновения глаукомы

Глаукома – заболевание, которое может развиваться годами, и человек не замечает его первые признаки. Распространенная причина болезни – высокое внутриглазное давление (ВГД) из-за скопления жидкости внутри глаза. Но факторов, которые ведут к этому, очень много. Диагностика и лечение глаукомы до сих пор остаются важнейшими задачами современной медицины, так как это заболевание лидирует среди причин возникновения необратимой слепоты.
Факторы развития
Несмотря на то, что причина глаукомы – высокое ВГД, она развивается под действием ряда факторов. Врачи отмечают наличие сразу нескольких из них у пациентов с заболеванием. При этом лечение глаукомы одинаковое и не зависит от причины развития.
Глаукому могут спровоцировать:
- Плохая наследственность. Если в анамнезе семьи встречались случаи глаукомы, то офтальмолога стоит посещать каждые полгода, особенно в возрасте после 50 лет.
- Уникальность строения глаза. Важную роль в развитии процесса играет анатомия. Глаукома поражает людей с тонкой роговицей чаще, чем тех, у кого она нормальной толщины.
- Прием ряда лекарственных препаратов, например, кортикостероидов.
- Дефекты и аномалии в строении глаза, а также травмы и хирургические вмешательства на органах зрения, которые отражаются на функции денежной системы.
- Заболевания внутренних органов, которые могут сказываться на циркуляции водяновой влаги глаза. Сюда относятся патологии эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной систем.
Относительно механизма нарушения оттока жидкости глаукому делят на открытоугольную и закрытоугольную.
Этапы прогрессирования
На первых этапах развития процесса ВГД еще может быть в норме, но в дренажной системе глаза при диагностике уже обнаруживаются проблемы.
Как развивается патология:
- Под действием ряда факторов, перечисленных выше, нарушается отток внутриглазной жидкости из глазного яблока. Водянистая влага постепенно скапливается в глазу.
- Жидкость начинает давить на ткани и стенки глаза, повышая ВГД.
- Нарушается кровообращение внутри органа, глаз не получает достаточного количества веществ для нормальной работы.
- Зрительный нерв страдает от недостатка кислорода (гипоксии) и дефицита кровоснабжения (ишемии).
- Нервные волокна сдавливаются, их нормальная работа нарушается, что постепенно ведет к гибели.
- Прогрессирует атрофия зрительного нерва, на этом этапе человек теряет поля зрения. Мозг перестает получать сигналы от нерва и не интерпретирует "картинку".
- Распадаются клетки сетчатки.
- Если процесс заходит далеко, зрительный нерв полностью гибнет, что вызывает необратимую слепоту.
Нужно понимать, что в процессе развития глаукомы часть нервных волокон впадают в состояние парабиоза ("режим ожидания"). Эти структуры еще можно восстановить, пока они не погибли совсем. Поэтому своевременная диагностика и лечение глаукомы крайне важны на ранних стадиях.
Как избавиться от глаукомы
Клиника Эксимер приглашает на диагностику и составление индивидуального плана лечения. Если вам поставлен диагноз глаукома или вы обнаружили у себя первые симптомы заболевания, советуем до обследоваться и приступить к терапии.
Лечение глаукомы в клинике Эксимер — это:
- микрооперации на органах зрения без наложения швов и без боли;
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Для лечения глаукомы в Эксимер применяют новейшие методы:
- Лазерная трабекулопластика или селективная трабекулопластика. Проводится с помощью высокоточного лазера, действующего на дренажную систему глаза.
- Непроникающая глубокая склерэктомия. Операция на мембране роговицы для ее утончения.
- Циклофотокоагуляция (классическая или селективная, в зависимости от особенностей течения заболевания). На цилиарное тело воздействуют лазером, что снижает продукцию внутриглазной жидкости дальнейшем.
- Встраивание приспособления фильтрации жидкости Ex-press, которое выполняет функцию дренажа.
- Клапан Ахмеда имплантируется в глаз и регулирует отвод водянистой влаги.
- При закрытоугольной глаукоме или подозрении на первичное закрытие угла передней камеры для снижения приступа закрытоугольной глаукомы используют базальную иридотомию — в радужке глаза делают небольшое отверстие, что меняет путь внутриглазной жидкости, она поступает непосредственно из задней камеры в переднюю.
- Другой метод лечения закрытоугольной глаукомы — иридопластика. Хирургический метод, применяемый для формирования зрачка.
В результате операции пациент получает нормальную функцию дренажной системы, процесс потери зрения замедляется и откладывается, поддерживается баланс водянистой влаги, появляется стойкий гипотензивный эффект. Качество жизни повышается за счет повышения зрительной функции и отсутствия болей, которые может вызвать глаукома.