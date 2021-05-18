Эксимер: Причины и особенности возникновения глаукомы

Глаукома – заболевание, которое может развиваться годами, и человек не замечает его первые признаки. Распространенная причина болезни – высокое внутриглазное давление (ВГД) из-за скопления жидкости внутри глаза. Но факторов, которые ведут к этому, очень много. Диагностика и лечение глаукомы до сих пор остаются важнейшими задачами современной медицины, так как это заболевание лидирует среди причин возникновения необратимой слепоты.

Факторы развития

Несмотря на то, что причина глаукомы – высокое ВГД, она развивается под действием ряда факторов. Врачи отмечают наличие сразу нескольких из них у пациентов с заболеванием. При этом лечение глаукомы одинаковое и не зависит от причины развития.

Глаукому могут спровоцировать:

Плохая наследственность. Если в анамнезе семьи встречались случаи глаукомы, то офтальмолога стоит посещать каждые полгода, особенно в возрасте после 50 лет.

Уникальность строения глаза. Важную роль в развитии процесса играет анатомия. Глаукома поражает людей с тонкой роговицей чаще, чем тех, у кого она нормальной толщины.

Прием ряда лекарственных препаратов, например, кортикостероидов.

Дефекты и аномалии в строении глаза, а также травмы и хирургические вмешательства на органах зрения, которые отражаются на функции денежной системы.

Заболевания внутренних органов, которые могут сказываться на циркуляции водяновой влаги глаза. Сюда относятся патологии эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Относительно механизма нарушения оттока жидкости глаукому делят на открытоугольную и закрытоугольную.

Этапы прогрессирования

На первых этапах развития процесса ВГД еще может быть в норме, но в дренажной системе глаза при диагностике уже обнаруживаются проблемы.

Как развивается патология:

Под действием ряда факторов, перечисленных выше, нарушается отток внутриглазной жидкости из глазного яблока. Водянистая влага постепенно скапливается в глазу.

Жидкость начинает давить на ткани и стенки глаза, повышая ВГД.

Нарушается кровообращение внутри органа, глаз не получает достаточного количества веществ для нормальной работы.

Зрительный нерв страдает от недостатка кислорода (гипоксии) и дефицита кровоснабжения (ишемии).

Нервные волокна сдавливаются, их нормальная работа нарушается, что постепенно ведет к гибели.

Прогрессирует атрофия зрительного нерва, на этом этапе человек теряет поля зрения. Мозг перестает получать сигналы от нерва и не интерпретирует "картинку".

Распадаются клетки сетчатки.

Если процесс заходит далеко, зрительный нерв полностью гибнет, что вызывает необратимую слепоту.

Нужно понимать, что в процессе развития глаукомы часть нервных волокон впадают в состояние парабиоза ("режим ожидания"). Эти структуры еще можно восстановить, пока они не погибли совсем. Поэтому своевременная диагностика и лечение глаукомы крайне важны на ранних стадиях.

Как избавиться от глаукомы

Клиника Эксимер приглашает на диагностику и составление индивидуального плана лечения. Если вам поставлен диагноз глаукома или вы обнаружили у себя первые симптомы заболевания, советуем до обследоваться и приступить к терапии.

Лечение глаукомы в клинике Эксимер — это:

микрооперации на органах зрения без наложения швов и без боли;

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Для лечения глаукомы в Эксимер применяют новейшие методы:

Лазерная трабекулопластика или селективная трабекулопластика. Проводится с помощью высокоточного лазера, действующего на дренажную систему глаза.

Непроникающая глубокая склерэктомия. Операция на мембране роговицы для ее утончения.

Циклофотокоагуляция (классическая или селективная, в зависимости от особенностей течения заболевания). На цилиарное тело воздействуют лазером, что снижает продукцию внутриглазной жидкости дальнейшем.

Встраивание приспособления фильтрации жидкости Ex-press, которое выполняет функцию дренажа.

Клапан Ахмеда имплантируется в глаз и регулирует отвод водянистой влаги.

При закрытоугольной глаукоме или подозрении на первичное закрытие угла передней камеры для снижения приступа закрытоугольной глаукомы используют базальную иридотомию — в радужке глаза делают небольшое отверстие, что меняет путь внутриглазной жидкости, она поступает непосредственно из задней камеры в переднюю.

Другой метод лечения закрытоугольной глаукомы — иридопластика. Хирургический метод, применяемый для формирования зрачка.

В результате операции пациент получает нормальную функцию дренажной системы, процесс потери зрения замедляется и откладывается, поддерживается баланс водянистой влаги, появляется стойкий гипотензивный эффект. Качество жизни повышается за счет повышения зрительной функции и отсутствия болей, которые может вызвать глаукома.