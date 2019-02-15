Всемирный день онкобольных детей: значение и традиции - видео

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Вот уже 18 лет в этот день говорят о проблеме детской онкологии

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Сегодня, 15 февраля, отмечают Всемирный день онкобольных детей.

Дату учредили в 2001 году по инициативе родителей детей, больных раком, которые объединились во Всемирную конфедерацию с целью информирования общества, призыва к солидарности, раннему выявлению онкомаркеров и помощи детям в преодолении недуга.

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В Украине онкозаболевания ежегодно диагностируют у более чем тысячи детей, часть из них погибает. Статистические данные говорят о том, что с каждым годом увеличивается число детей, которым ставят этот диагноз.

Причин для появлени и развития болезни много:

  • загрязненная окружающая среда;
  • неблагоприятная психологическая обстановка;
  • здоровье и образ жизни будущих родителей;
  • генетическая предрасположенность;
  • травмы, стрессы и всплеск гормонов у подростков.

Диагностировать рак проще, чем его лечить. Выявление на ранних этапах повышает эффективность и результативность лечения. Медики советуют не откладывать регулярные обследования и поход к врачу в случае плохого самочувствия ребенка или взрослого.

Символом детского рака является золотая лента, которая гласит о бесценности жизни. 

В этот день традиционно проходят научные и медицинские конференции, а также тематические мероприятия и благотворительные акции.

Видео: Національний інститут раку

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Теги: Институт рака, видео, рак, онкология, детская онколония, всемирный день онкобольных детей
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