120 млн грн залога. Граждан Израиля оставили под стражей: подозреваются в контрабанде

Иностранцам грозит до 12 лет тюрьмы

Вчера Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения четырем гражданам Израиля в виде содержания под стражей два месяца или внесение залога по 30 млн грн каждому, они подозреваются в контрабанде более 120 кг кокаина. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Брикеты с кокаином были спрятаны в конструкции промышленного оборудования, контейнер с которым в конце августа прибыл из Южной Америки через Одесский морской порт.

Чтобы получить наркотики спецназовцам Дозор пришлось бензорезом распилить металлические конструкции станка.

Всего изъяли 114 брикетов с кокаином, маркированных значком "МАМ". "Стоимость такой партии на "черном рынке" составляет $40 млн", – уточнили в Госпогранслужбе.

Задержанным гражданам Израиля инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 305 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

24 октября сообщалось, что межведомственная группа Госпогранслужбы и СБУ задержала в одном из складских помещений Одессы четверых граждан Израиля с примерно 120 кг кокаина.

Арина Толина

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