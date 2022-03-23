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121 ребенок погиб и 167 детей ранены за время войны в Украине

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 10:10
121 ребенок погиб и 167 детей ранены за время войны в Украине - Фото
Фото - ГСЧС

121 ребенок погиб и 167 детей ранены за время вооруженной агрессии России против Украины, сообщает Офис Генерального прокурора.

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Больше всего пострадало детей в Киевской – 61, Харьковской – 41, Донецкой – 40, Черниговской – 32, Николаевской – 24, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях.  В столице пострадало 16 детей.

Также в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений. 72 из них разрушены полностью.

Это больше 220 школ, 155 детских садов. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве.

Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 учреждений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Валерия Давыдова
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война дети
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