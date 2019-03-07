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07.03.2019, 10:30

Адвокат: ЕСПЧ может еще семь лет рассматривать дело МН17

Адвокат: ЕСПЧ может еще семь лет рассматривать дело МН17 - Фото
Фото: EPA

По словам Веру Мевы, рассмотрение дела МН17 может длиться от пяти до семи лет

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Европейский суд по правам человека сообщил, что получил иск от родственников погибших в катастрофе рейса МН17, теперь они ждут решения о дате начала рассмотрения. Об этом сообщил адвокат Веру Мева, который представляет интересы родственников погибших, передает Укринформ.

"Для нас дело уже началось. Мы подали заявление в конце ноября. С тех пор мы ждем этой даты (даты начала рассмотрения в ЕСПЧ, - ред.). Это длинный путь. Рассмотрение дела может длиться от пяти до семи лет. Единственное, что мы знаем - нам придется долго ждать", - подчеркнул он.

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Адвокат уточнил. что суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, в соответствии с общепризнанными принципами международного права, и прошло шесть месяцев с даты окончательного решения на национальном уровне.

Он надеется, что суд примет иск к рассмотрению.

"Если суд даст разрешение, то судебный процесс начнется, и в этом случае Российская Федерация должна будет ответить на иск. Мы надеемся на это ", - сказал Мева.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

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Теги: суд, война, Донбасс, нидерланды, адвокат, еспч, мн17, веру мева
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