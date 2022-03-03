Ахтырка: В результате авиаудара по ТЭЦ погибли два человека, одного удалось спасти
03.03.2022, 18:08
В городе Ахтырка Сумской области российские войска нанесли авиаудар по местной ТЭЦ.
На данный момент спасатели ГСЧС нашли тела двоих погибших.
Об этом сообщают в официальном Telegram-канале службы.
Одну женщину удалось спасти из-под завалов. Ее передали врачам. Работы спасателей продолжаются.
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