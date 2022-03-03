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Ахтырка: В результате авиаудара по ТЭЦ погибли два человека, одного удалось спасти

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 18:08

В городе Ахтырка Сумской области российские войска нанесли авиаудар по местной ТЭЦ.

На данный момент спасатели ГСЧС нашли тела двоих погибших.

Об этом сообщают в официальном Telegram-канале службы.

Одну женщину удалось спасти из-под завалов. Ее передали врачам. Работы спасателей продолжаются. 

Альона Низовець
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Ахтырка война ГСЧС
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