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17.01.2019, 09:28

Арестована выдворенная из России пропагандистка "русского мира"

Арестована выдворенная из России пропагандистка "русского мира" - Фото
Елена Бойко (скриншот из видеозаписи)

СБУ не называет имени, но СМИ в Украине и РФ пишут - речь идет об экс-журналистке Елене Бойко из Львова, которая продвигала повестку страны-оккупанта

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Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку, выдворенную с территории страны-оккупанта России. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, не называя имени этого человека.

СМИ по обе стороны от госграницы в последние дни неоднократно писали, что речь идет о львовской журналистке Елене Бойко. После обысков СБУ она в 2015 году сбежала на временно оккупированную территорию, а затем в Москву.

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По данным российского пропагандистского информагентства ТАСС, которое ссылается на российского адвоката задержанной Галину Перфильеву, Бойко арестовали в Харькове и отправили в СИЗО Львова.

"Начиная с 2014 года, агитаторша распространяла в сети материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Новое фото от СБУ:

14 декабря 2018 года подозреваемая была объявлена в розыск, 15 декабря суд разрешил ее задержать для ареста. Она проходит по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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Теги: сбу, война в донбассе, задержание, Харьков, журналист, выдворение, депортация, пропагандист, елена бойко
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