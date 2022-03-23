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Артиллерийские обстрелы, авианалеты, пожары: ситуация в регионах страны

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 09:30
Артиллерийские обстрелы, авианалеты, пожары: ситуация в регионах страны - Фото
Разрушение в Житомирской области, фото - ГСЧС

По состоянию на утро 23 марта в Харьковской области активизировались атаки на жилые районы, продолжаются активные боевые действия в зоне ООС, были обстрелы в ряде регионов. Об этом говорится в сводке облгосадминистраций, предоставленной LIGA.net .

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Киевщина. За ночь – несколько тревог по всей области. Бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы. ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и селе Мощун. Враг окапывается и пытается перегруппироваться. Ночью из "градов" было обстреляно село Ясногородка. Данные о пострадавших уточняются.

Черниговщина. Продолжается оброна, ночью было два авианалета на город, его бомбили. Разбомбили мост через Десну, по которому двигались эвакуационные рейсы и гуманитарная помощь. Информация о других разрушениях и погибших в настоящее время уточняется.

Сумщина. Ночь прошла относительно спокойно, кроме Тростянецкой громады. Ночью в результате боев горели предприятия, оккупанты не пускают ГСЧС тушить пожар, поэтому он продолжается.

Харьковщина. Ночью снова активизировались атаки на жилые районы и исторический центр города. ВСУ отразили попытку нападения со стороны россиян боевыми вертолетами К-52. В области оккупанты пытаются взять Изюм, украинская армия своих позиций не теряет и отражает атаки. Оккупанты обстреляли Лозовую ракетными ударами. По меньшей мере 8 человек ранены, 20 домов повреждены или уничтожены.

Днепропетровщина. Вчера ракетными ударами была уничтожена железнодорожная станция в Павлограде. Один человек погиб.

Луганщина. Все города наши, но артобстрелы продолжаются почти непрерывно. В Рубежном горит предприятие, учебное заведение, в Лисичанске – остатки горючего на НПЗ. В результате обстрела жилых кварталов в Рубежном есть 3 погибших, из них — 2 дети.

Донетчина. Значительная активизация по Авдеевке и Марьинке. ВСУ держат оборону. В Авдеевке всю ночь обстрелы по линии вокруг города, часть города без электричества. В настоящее время информации о пострадавших нет. Волноваха оккупирована. Мариуполь — в блокаде, к авиаударам и обстрелам из реактивной артиллерии добавились удары с моря, кораблей и установок. В то же время в городе остаются люди. Выезд из города на личном транспорте очень опасен из-за постоянных бомбардировок.

Николаевщина. Ночью Николаев был обстрелян, звучала воздушная тревога в городе и населенных пунктах области. Информация по разрушениям уточняется. Утром ситуация стабильная.

Херсонщина. Проблема с обеспечением населения продуктами питания, лекарствами, бензином. Также в военную администрацию области продолжают поступать сообщения с информацией о минированиях на территории.

В Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Полтавской, Одесской, Ивано-Франковской, в Запорожской, Черкасской, Ровенской области, на Волыни, в Винницкой области, Закарпатье – спокойно или относительно спокойно, в некоторых областях были воздушные тревоги.

Валерия Давыдова
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ВСУ война регионы обсрелы
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