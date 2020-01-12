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Аваков: Задержали киллеров, подозреваемых в убийстве Окуевой

Аваков: Задержали киллеров, подозреваемых в убийстве Окуевой - Фото
Амина Окуева
12.01.2020, 14:42

По данным областной прокуратуры, на счету подозреваемых еще два заказных убийства

Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, подозреваемых в убийстве бывшего бойца добровольческого батальона Киев-2 Амины Окуевой. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков

"Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, в том числе - в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии", - отметил Аваков.

В прокуратуре Киевской области уточнили, что на счету подозреваемых еще два заказных убийства, совершенных в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной группы и установлению заказчиков.

  • 30 октября 2017 года в Киевской области была убита Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха.
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Амина Окуева убийство фото арсен аваков
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