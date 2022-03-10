Белый дом и Лондон: Россия может применить химоружие против Украины, готовит оправдание

Россия распространяет фейки о разработке в Украине химического оружия и соответствующих "американских лабораториях". Это может говорить о намерении применить против Украины химическое или биологическое оружие, сообщила в Twitter спикер Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, российские фейки о химическом оружии в Украине – попытка оправдать предстоящую умышленную и неоправданную атаку. Эту операцию оккупанты могут провести под фальшивым флагом, пишет Псаки. Эти фейки тоже повторяют китайские чиновники, добавила она.

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"Теперь, когда Россия сделала эти ложные заявления, а Китай, очевидно, одобрил эту пропаганду, мы все должны следить, что Россия, возможно, применит химическое или биологическое оружие в Украине или проведет операцию под фальшивым флагом с ее использованием. Это четкая закономерность", – пишет Псаки.

Об этой угрозе сообщают и британские чиновники, пишет The Guardian. По их данным, западные чиновники заявили, что имеют веские основания для беспокойства из-за того, что Россия может использовать нетрадиционное оружие. Речь шла об опыте России в применении химического оружия во время гражданской войны в Сирии.

Фейки об "американских лабораториях в Украине" распространяла спикер российского МИД Мария Захарова. Она сказала, что США якобы поддержали программу создания биологического оружия в Украине, которая касается чумы, холеры и сибирской язвы. Затем в Минобороны оккупантов заявили, что "украинские националисты" собираются использовать химическое оружие под Харьковом, чтобы потом обвинить в этом Россию.

Александр Мясищев

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